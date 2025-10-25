Vielha inície es òbres deth Carrèr a Carrèr, damb 2,1 milions
Eximís de pagar er IBI ar Espitau Val d’Aran e ara residéncia Sant Antòni en 2026
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a iniciat es òbres deth projècte Carrèr a Carrèr, un plan integrau de milhora de carrèrs e trepadèrs deth municipi dotat damb un pressupòst de 2,1 milions d’èuros.
Es actuacions dejà s’an iniciat e se prolongaràn pendent tot er an 2026, damb prevision de finalizar enes pròplèu mesi de 2027. Eth programa includís òbres urgentes, per un impòrt de 933.000 èuros, e se complemente damb es projèctes dera plaça Còto Março, eth PMU 2.2 de Còto Março, era creacion d’ua naua plaça en actuau carrèr des Comets e era reforma deth Camin de Casau, entre d’auti.
Segontes expliquèc eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, es trabalhs deth PMU 2.2 permeteràn dispausar de solars entà futures promocions de viuenda, un totau de 48 places de parcatge e naues zònes verdes damb parcs infantils. En parallèl, eth consistòri a amiat endauant trabalhs de fresat e repavimentacion enes placers d’estacionament des avengudes Pas d’Arró e Baile Calbetó Barra, e aguesta setmana se trabalhe ena renovacion deth paviment des carrèr Clòses e Montanèro.
Eth plen tanben a aprovat recentaments era exencion der IBI ar Espitau Val d’Aran e era Residéncia Geriatrica Sant Antòni de Vielha, mesura que s’aplicarà a compdar de 2026. Era iniciativa compdèc damb es vòts favorables deth govèrn d’Unitat d’Aran e Convergéncia Aranesa e era abstencion d’Aran Amassa. Ath delà, s’a acordat era bonificacion deth 100% der Impòst de Veïculs de Traccions Mecanica entàs coches damb mès de 30 ans e es catalogadi coma istorics. Enquia ara, era reduccion ère deth 70%, mès des deth 2026 era exencion serà totau. “Damb era aprobacion dera exencion deth pagament der IBI ar Espitau Val d’Aran e era Residéncia Sant Antòni auem corregit un error ena transcripcion dera ordenança, pera quau en 2025 non s’auie pogut aplicar, maugrat en ans anteriors òc qu’ère vigent”, senhalèc eth baile Serrano.