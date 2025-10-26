CERTÀMENS
Àger celebra la primera Fira Ramadera sense animals per l'alerta de dermatosi nodular
Mostra d’oficis relacionats amb la ramaderia i mercat artesanal
Àger va celebrar ahir la primera edició de la Fira Ramadera, creada per donar visibilitat al sector ramader i reconèixer la importància dels oficis tradicionals com a element identitari del territori. Tanmateix, la mostra de bestiar i les exhibicions de gossos pastors i cabrits van quedar suspeses, davant de l’alerta per dermatosi nodular contagiosa que afecta el sector boví català.
Aquesta mesura preventiva s’aplica a tot Catalunya. Malgrat això, la fira va mantenir ahir els actes previstos i els carrers d’Àger es van omplir de demostracions d’oficis tradicionals, expositors de productes locals i espectacles de carrer inspirats en la transhumància.
Es va oferir una mostra gastronòmica dedicada al cabrit, es van celebrar espectacles infantils i el Local Social va acollir projeccions de documentals centrats en el món ramader i la vida transhumant. El dinar popular que estava previst per avui també es va traslladar ahir.
L’alcaldessa, Mireia Burgués, va apuntar que, malgrat la falta d’animals, “la fira naix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual de referència al territori i de suport a la ramaderia extensiva”. El certamen s’emmarca dins del projecte Prepast.