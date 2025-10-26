La Fira Boletus d'Isona pateix el canvi climàtic: s'avança perquè els bolets apareixen abans
Només una parada de bolets entre la quarantena d’expositors i avui el dinar de la fira reunirà 200 comensals
Isona celebra aquest cap de setmana la 21a edició de la Fira Boletus, una cita ja consolidada al calendari tardoral del Pallars Jussà que combina gastronomia, cultura, naturalesa i forta implicació veïnal. Tanmateix, l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà es planteja avançar la data del certamen per adaptar-se a la nova realitat que imposa el canvi climàtic i que ha alterat el calendari natural dels bolets.
“Malgrat que ha estat una bona temporada per als recol·lectors, les grans florides van tenir lloc al setembre, com ve ocorrent des de fa anys”, va explicar l’alcaldessa, Jeannine Abella. “És una llàstima, perquè activitats com el concurs de cistelles o l’exposició micològica haurien tingut molta més participació unes setmanes enrere”, va afegir.
Uns quaranta expositors
El certamen ha reunit una quarantena d’expositors agroalimentaris. Només una de les parades es dedicava exclusivament als bolets, un reflex de com la maduració primerenca de les espècies de fongs ha desplaçat part del protagonisme cap a altres productes locals.
Les activitats van arrancar divendres amb la presentació del llibre Josep Calassanç Abad de Subirà. Un visionari, de plebeu a baró d’Abella, de la periodista i historiadora Sònia Clotet. A la nit va tenir lloc el sopar de penyes, juntament amb una original competició de plats, alguns d’inspirats en els bolets.
La jornada d’ahir va començar amb una sortida al bosc encapçalada per la micòloga Laia Ribas. Paral·lelament, els carrers es van omplir d’animació amb l’espectacle itinerant de les Naturetes.
Així mateix, la periodista Sílvia Cóppulo va ser l’encarregada d’inaugurar el certamen, que a la tarda va oferir una demostració de classificació de bolets a càrrec de Ribas, amb activitats familiars i infantils com l’espectacle On és el nas. També van tenir lloc les activitats del Boletast –un tast de vins, cerveses artesanals i productes de proximitat acompanyat de música en directe– i el Festibolet, que al capvespre estava previst que donés pas a la festa amb DJ Axel i DJ Fantasy al pavelló poliesportiu.
Avui se celebra el final de la Penyes CUP i el tradicional dinar de fira, a càrrec del cuiner local Nil Albert, que servirà un menú amb arròs amb bolets i coca de recapte amb bolets i llonganissa. Està previst que unes 200 persones s’asseguin a la taula en la recta final de la fira.
D’altra banda, Coll de Nargó va inaugurar ahir la 6 Festa i Fira de Muntanya, la 30 Fira del Rovelló i el XII Aplec d’Escalada, que combina l’esperit tradicional amb propostes vinculades a l’esport, la naturalesa i el turisme sostenible. Les activitats seguiran avui.