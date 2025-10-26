La Fira de la Girella compleix 25 anys de sabor i tradició
El Pont de Suert ho celebra amb degustacions, teatre i música. Ret tribut avui a l’ofici de pastor amb una distinció per a Hermenegildo Pallarés
La Fira de la Girella del Pont de Suert celebra aquest any el seu 25 aniversari i ho fa més viva que mai. El que va començar com una iniciativa per recuperar la tradició i donar valor al patrimoni gastronòmic de la comarca s’ha consolidat com una cita ineludible al calendari festiu del Pirineu ribagorçà. L’objectiu és donar a conèixer la girella, un embotit singular elaborat amb menuts de corder, arròs i una barreja artesanal d’espècies que és hereu de la cuina d’aprofitament de muntanya.
En la jornada d’ahir, la fira va oferir una completa programació. A la tarda va tenir lloc una degustació de girella conduïda per Josep Dolcet, membre de la Fundació d’Oficis de la Carn- Gremicarn, que va explicar les peculiaritats de la seua elaboració. Va reunir quaranta persones, que van degustar girella del Pallars i la Ribagorça. De forma paral·lela, un festival de música de carrer va omplir d’ambient els carrers, mentre a la biblioteca la Companyia Deliri va presentar l’espectacle de titelles Bee. La jornada va culminar amb una gran festa al poliesportiu.
Avui se serveix el plat fort de la festa, que inclou el tradicional nomenament del Majoral del Pirineu. En aquesta edició, el reconeixement recaurà en Hermenegildo Pallarés Solana, un pastor ribagorçà de 96 anys que rebrà la manta de pastor, confeccionada artesanalment a la Fàbrica de Mantes del Pont de Suert.
El municipi convidat aquest any és Sarroca de Bellera. La jornada es completarà amb demostracions d’elaboració de falles a càrrec de l’associació de fallaires del municipi, un concurs de serrar troncs, mostres d’oficis antics i un mercat artesanal amb seixanta paradistes.
També hi haurà teatre amb la companyia Xip Xap, que representarà l’espectacle Transhumància, i diverses activitats com la degustació de girella, el taller Vine a cosir la teva girella o un maridatge de formatges i vins.
Durant els tres dies del certamen, la sala d’exposicions de Casa Cotori acull una mostra fotogràfica que repassa els 25 anys d’història de la fira.
Per la seua part, bars i restaurants ofereixen el popular Giretast, una combinació de croqueta de girella i beguda per tres euros, que permet al visitant assaborir el producte en diferents versions.