Fira a La Granja d’Escarp per promocionar l’Aiguabarreig
Concursos, rutes ornitològiques i cuina en directe en la primera Fira Natura i Pesca
La Granja d’Escarp va celebrar ahir la primera edició de la Fira de Natura i Pesca Aiguabarreig Segre-Cinca, un esdeveniment dedicat a promocionar la riquesa ambiental d’aquest espai natural únic. Organitzada per l’ajuntament i amb el suport de la Diputació, la fira va oferir una jornada plena d’activitats per al públic familiar, que es van estendre des d’aviat fins el final del dia.
Entre les propostes destacades van estar els concursos de pesca amb categories sènior i infantil, connectant així una tradició molt arrelada en el municipi amb la promoció de l’entorn natural. Els assistents van poder disfrutar d’una ruta ornitològica guiada amb tren turístic per observar aus autòctones, que va incloure tres sortides diferents. A més, es van organitzar jocs infantils de la mà de Jovial que van fer les delícies dels més petits, i hi va haver una zona d’expositors amb productes de proximitat i activitats de descobriment del medi. A primera hora es va servir un tradicional esmorzar a la brasa, i al migdia es va celebrar un vermut musical. També es va fer un showcooking d’arròs amb cranc blau. La tarda va incloure una degustació de mels i un taller d’elaboració d’espelmes amb cera natural. Per tancar amb fermall d’or, l’espectacle de circ a l’aire lliure Danscircant. La meravellosa història del circ ambulant, a càrrec de SAC Espectacles, va oferir un molt bon final a aquesta primera edició de la fira.
Paral·lelament, hi va haver un sorteig de regals i els premis van incloure lots de productes de proximitat.