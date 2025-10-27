Culminarà enguany les obres per modernitzar la xarxa d’aigua potable
Amb una inversió de 385.245 euros
L’ajuntament d’Anglesola porta a terme els treballs per culminar aquest any les fases pendents de renovació de la xarxa de proveïment i la distribució d’aigua potable als carrers del municipi. Ho fa amb una inversió de 385.245 euros, dels quals bona part estan subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). D’altra banda, l’aportació de l’ens de la Generalitat són 267.563 euros.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Carme Miró, va destacar la importància d’aquesta actuació que “permetrà substituir totes les canonades de fibrociment per unes de noves de polietilè, amb l’estalvi que suposarà d’aigua perquè s’evitaran filtracions tenint en compte que la xarxa actual ja era obsoleta”.
En aquests moments s’està actuant en una part del carrer Major. L’actuació es va adjudicar a l’empresa Construccions Enric Mitjana Dalmau i està previst actuar en una superfície d’11.798 metres quadrats. Aquesta és la principal inversió programada a Anglesola per a aquest exercici.
L’ajuntament d’Anglesola porta molts anys destinant una part del pressupost municipal a la renovació de la xarxa d’aigua, amb l’objectiu de modernitzar progressivament les infraestructures i oferir un millor servei als veïns.
De fet, en els últims mandats s’han emprès diferents fases de renovació a diversos sectors del nucli urbà. Des del consistori destaquen que aquesta aposta continuada per la millora del sistema de proveïment permetrà garantir la qualitat de l’aigua, reduir el consum energètic vinculat al bombatge i avançar cap a un model de gestió més sostenible i eficient dels recursos hídrics.