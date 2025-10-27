Renova la xarxa d’aigua que ara perd el 50%
Més de 410.000 € per substituir totes les canonades i instal·lar una estació de tractament. Es connectarà al Segarra-Garrigues
L’ajuntament de Puigverd d’Agramunt iniciarà en les properes setmanes les obres de renovació de la xarxa de proveïment d’aigua potable i la instal·lació d’una estació de tractament (ETAP), amb una inversió de 410.846 euros. L’alcalde, Joan Eroles, va destacar que es tracta d’una actuació “molt necessària”, ja que la xarxa actual –instal·lada el 1953 i formada per canonades de fibrociment– està ja completament obsoleta i registra pèrdues d’aigua que arriben al 50%. En total, es preveu renovar 1,3 quilòmetres de conduccions.
Així, Eroles va explicar que, aprofitant aquesta intervenció, aquest municipi de l’Urgell començarà a rebre aigua procedent del canal Segarra-Garrigues, situat a uns 300 metres del nucli urbà. Gràcies a la pressió d’aquesta xarxa, l’aigua s’impulsarà fins als dipòsits municipals, on se sotmetrà a tractament abans d’emmagatzemar-la. “Aquest canvi permetrà millorar considerablement la qualitat de l’aigua i reduir el consum, a més de suposar un important estalvi energètic”, va recalcar l’alcalde.
Puigverd d’Agramunt es proveeix ara del canal d’Urgell, situat a uns 3 quilòmetres al municipi veí d’Agramunt. Des d’allà l’aigua s’emmagatzemava en una bassa –que va resultar calcinada durant el gran incendi originat a la Segarra l’estiu passat– i s’impulsa mitjançant bombes elèctriques fins als dipòsits municipals.
L’actuació està finançada en un 95% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la resta amb fons propis del consistori. La renovació de la xarxa de proveïment té un cost de 274.576 euros, mentre que la construcció de l’ETAP, que s’instal·larà al costat dels dipòsits, ascendeix a 136.270 euros.
D’altra banda, els treballs han estat adjudicats a l’empresa Elèctrica Pintó de Santpedor i està previst que es prolonguin durant uns quatre mesos.
Els tres dipòsits d’aigua
L’alcalde va recalcar la importància d’aquesta actuació, amb una inversió de més de 400.000 euros per a un poble d’uns 240 habitants. D’altra banda, l’ajuntament de Puigverd treballa per aconseguir finançament per poder arreglar els tres dipòsits d’aigua, amb capacitat per emmagatzemar 300 metres cúbics d’aigua. “Cauen a trossos”, va lamentar el primer edil. De moment ha presentat el projecte a la diputació de Lleida.