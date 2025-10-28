Andorra canvia la llei i veta els ‘falsos’ transfronterers
El govern andorrà estableix el requisit d’acreditar la residència per obtenir el permís
L’alcalde de la Seu va agrair “l’esforç” del govern andorrà
Andorra canviarà la seua legislació per posar fi als “falsos” transfronterers, treballadors extracomunitaris que obtenien autoritzacions d’immigració al Principat malgrat trobar-se en situació irregular a Espanya. Això és resultat de les denúncies per part de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, de la Generalitat i fins i tot del Govern espanyol. Aquesta pràctica té un fort impacte a la capital de l’Alt Urgell, que ha vist tensionat el seu mercat del lloguer i es veu obligada a assumir els serveis públics que necessita aquesta població flotant.
La prohibició d’aquests falsos transfronterers ha quedat inclosa dins del projecte de llei de continuïtat de les mesures de creixement sostenible que impulsa el govern andorrà. El text, presentat la setmana passada, incorpora un nou article 45 bis a la Llei d’Immigració, que estableix que, si el permís implica pernoctar fora d’Andorra, farà falta acreditar la residència legal al país en el qual s’està residint.
“Pas endavant”
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va valorar “molt positivament” la modificació legislativa. Va afirmar que “és el que necessitem per fer front al gran problema que patim des de fa mesos de transfronterers que “arribaven de manera irregular i Andorra els arreglava els papers per poder treballar al país només amb l’empadronament al nostre municipi”.
L’edil va agrair “l’esforç” del govern del Principat, que ajudarà a “fer un pas endavant” per normalitzar la situació i reduir la tensió en serveis bàsics com l’habitatge, l’educació o la sanitat “provocades per aquests treballadors que residien a la Seu d’Urgell i la comarca de manera irregular”. Així mateix va recordar que la denúncia de la situació “l’havíem fet per activa i per passiva” tant des de l’ajuntament com des de les administracions catalana i espanyola.
El canvi legislatiu al país veí contempla també la modificació de l’article 56 amb un nou paràgraf que explicita que el permís de treball quedarà denegat si es comprova que “l’autorització inicial es va obtenir de manera fraudulenta, o si les condicions amb què es va obtenir el permís no s’han respectat”.