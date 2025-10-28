Andorra i el Vaticà, els únics Estats d'Europa que segueixen vetant l'avortament
El Principat continua sent un dels últims reductes europeus on interrompre l'embaràs és totalment prohibit, juntament amb altres estats que mantenen restriccions severes
Andorra manté la seva posició restrictiva respecte a l'avortament, situant-se juntament amb el Vaticà com els dos únics estats europeus que encara prohibeixen completament aquesta pràctica. Aquesta excepcionalitat en el panorama legislatiu europeu ha estat destacada recentment pels informes del Centre de Drets Reproductius, organització internacional dedicada a la defensa dels drets reproductius com a drets humans fonamentals.
Actualment, el Principat andorrà està negociant amb el Vaticà una possible fórmula per resoldre aquesta situació, tot i que encara no s'han fet públics els detalls concrets d'aquestes converses. Cal recordar que Malta, que fins fa poc formava part d'aquest grup restrictiu, va modificar la seva legislació el 2023, permetent la interrupció de l'embaràs en casos de risc vital per a la mare.
El mapa europeu de les restriccions a l'avortament
A banda d'Andorra i el Vaticà, diversos estats europeus mantenen legislacions altament restrictives en matèria d'avortament. Liechtenstein, Polònia i Mònaco conformen aquest grup on l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs està severament limitat, permetent-ho només en circumstàncies específiques com el risc per a la salut de la dona o quan l'embaràs és resultat de violència sexual.
Els informes del Centre de Drets Reproductius han posat en evidència aquesta disparitat legislativa al continent europeu, on la majoria de països han avançat cap a models més permissius que reconeixen l'autonomia reproductiva de les dones, mentre aquest petit grup d'estats manté posicions més conservadores. Els experts en drets humans continuen insistint en la necessitat d'harmonitzar les legislacions europees en aquesta matèria.