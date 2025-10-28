La Fira de Muntanya, amb pocs bolets i l’accent en altres activitats
La Festa i Fira de Muntanya de Coll de Nargó, que s’ha celebrat el cap de setmana a aquest municipi de l’Alt Urgell, ha optat per compensar la falta de bolets amb altres activitats paral·leles i assegurar així la continuïtat del certamen. El programa ha inclòs una vintena d’actes per a tots els públics. A part de les parades d’artesania i de gastronomia, que ja són una tradició i que se situen al centre del poble, enguany han destacat novetats de la mà de la Colla de Turriais, els joves del poble. Entre les iniciatives que van reunir més públic va destacar un concurs d’allioli, un dinar popular i una gimcana pels carrers del poble.
Fonts municipals van apostar per continuar celebrant la fira “hi hagi o no hi hagi bolets”, el producte protagonista d’anteriors edicions, si bé van assegurar que aquest any “encara hem pogut veure alguna caixa de fredolics”. La programació es va completar amb un esmorzar popular, la presentació del llibre Alimentació i gastronomia a l’Alt Urgell, de Pilar Betriu, veïna del poble, i un concert del grup Magari. La inauguració, amb discursos de les autoritats, es va celebrar dissabte a la plaça de davant de l’ajuntament, i va incloure un aperitiu.