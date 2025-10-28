SEGRE

Una nena, ferida lleu després de ser atropellada a Bellpuig

La menor ha estat traslladada al CAP de la localitat

L'avinguda Urgell de Bellpuig.

L'avinguda Urgell de Bellpuig.Google Maps

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una nena ha resultat ferida de caràcter lleu després de ser atropellada en un pas de vianants de l'avinguda Urgell de Bellpuig. L'accident s'ha produït poc després de les vuit del matí i, segons han informat els Bombers i fonts municipals, la menor ha patit una lesió a la barbeta i ha estat traslladada al CAP de la localitat, on ha rebut assistència i cures. Els Mossos d'Esquadra de trànsit han realitzat l'atestat corresponent.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking