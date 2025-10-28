Una nena, ferida lleu després de ser atropellada a Bellpuig
La menor ha estat traslladada al CAP de la localitat
Una nena ha resultat ferida de caràcter lleu després de ser atropellada en un pas de vianants de l'avinguda Urgell de Bellpuig. L'accident s'ha produït poc després de les vuit del matí i, segons han informat els Bombers i fonts municipals, la menor ha patit una lesió a la barbeta i ha estat traslladada al CAP de la localitat, on ha rebut assistència i cures. Els Mossos d'Esquadra de trànsit han realitzat l'atestat corresponent.