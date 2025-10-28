Reclamen millores a la carretera de Tuixent
Després de l’accident d’una veïna a l’única via cap a la Seu d’Urgell. La Generalitat anuncia les primeres obres el 2026
Veïns de la vall de la Vansa i Tuixent van exigir ahir una “intervenció urgent” a la carretera C-462, única via de comunicació pavimentada a la Seu d’Urgell que tenen els veïns dels municipis de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols. Ho van fer després de l’accident d’una veïna de Tuixent a primera hora del matí de dijous, que va perdre el control del vehicle en un revolt a tot just un quilòmetre del poble quan es dirigia a treballar. La víctima va patir contusions de poca consideració i el vehicle va quedar bolcat. La C-462 pertany a la xarxa de la Generalitat i connecta l’Alt Urgell amb el Solsonès i el Berguedà.
Albert Barrabes, veí de Tuixent, va denunciar “l’estat deplorable i perillós” de la via i va recordar que “fa anys que denunciem que aquest tram és una trampa”. Els veïns consideren el manteniment “insuficient” i asseguren que “multiplica el risc d’accidents al tirar grava per tapar els forats”. Quan plou “la carretera es converteix en una pista de patinatge”, lamenten. Barrabes va assegurar que se senten “abandonats” i que “ens juguem la seguretat cada dia”.
L’ajuntament, per la seua part, va explicar que la reivindicació a la Generalitat “és contínua” i van assegurar que després de conèixer l’accident van tornar a sol·licitar la millora de la via. Els veïns, per la seua part, reclamen “que es reconegui i assumeixi la responsabilitat pels accidents derivats de la negligència de no haver rehabilitat encara la via”.
La Generalitat va invertir 3,6 milions d’euros el 2021 per renovar un tram de 15 quilòmetres entre l’encreuament d’Ortedó i Adraén, i es va comprometre a executar una segona fase per arribar fins al nucli de Tuixent el 2022. La inversió per rehabilitar aquest tram, de 20 quilòmetres, estava pressupostada en més de 3 milions i encara no s’ha executat.
Treballs entre 2026 i 2028
Fonts del departament de Territori van explicar ahir que, en el marc del programa Ferms Sostenibles, la següent fase de les obres en aquesta carretera està prevista per al 2026, amb un tram de gairebé 7 quilòmetres entre Adraén i Fórnols. L’any següent, el 2027, s’haurà d’executar el tram de Fórnols a Tuixent, d’11 quilòmetres, i el 2028 el que va des de l’encreuament d’Ortedó fins a la Seu, de 5 quilòmetres més.
Junts per la Seu ha sol·licitat, via registre de l’ajuntament, la convocatòria urgent d’una comissió municipal de seguretat. El grup al·lega “nous episodis de violència i inseguretat ciutadana reiterats” que “preocupen de manera molt important els veïns”. En un comunicat, Junts critica que l’equip de govern de Compromís (marca blanca del PSC) no hagi informat els grups de l’oposició de la celebració de l’última junta local de seguretat, “ni hagi fet públiques les xifres” del balanç.
Junts insisteix que “la seguretat, i la inseguretat, són un tema complex i multifactorial que no té un abordatge ni una solució fàcil” però “el que no pot fer un govern és minimitzar els fets i fer veure que no passa res”. L’alcalde, Joan Barrera, va considerar “lamentable” que Junts utilitzi la seguretat ciutadana “per agitar l’opinió pública”. Va assegurar que “vivim en una societat segura, malgrat donar-se incidents que ens preocupen i ens n’estem ocupant”. Va afegir que el balanç de l’última junta de seguretat es donarà a conèixer en els propers dies i que “és cert que tenim un problema amb reincidents”, persones que, malgrat que els empresonen, tornen a delinquir quan surten de la presó.