REGADIUS
El Canalet manté tarifes però eleva els comptes per danys
La comunitat de regants de l’Alt Urgell, coneguda com el Canalet de Tàrrega, va celebrar ahir l’assemblea anual en la qual va aprovar les tarifes i el pressupost per a la pròxima campanya. Els regants van acordar mantenir el 2026 el preu variable de l’aigua en 0,19 euros per metre cúbic, mentre que la tarifa fixa s’incrementarà lleugerament, al passar de 170 a 175 euros per hectàrea, en aplicació de l’IPC. El pressupost del pròxim exercici ascendirà a 1.193.746 euros, la qual cosa representa un augment del 13,9% respecte a l’actual. El president, Guillem Valls, i el vicepresident, Just Minguella, van explicar que l’increment obeeix principalment a les despeses extraordinàries derivades dels desperfectes ocasionats pels xàfecs, que van afectar greument el canal a cel obert. Així mateix, van assenyalar les dificultats causades pel creixement de les herbes o algues, que van arribar a tapar alguns trams de la infraestructura i han requerit treballs addicionals de neteja i manteniment. També es va informar del primer encontre entre la Generalitat, el canal Segarra-Garrigues i el Canalet per reactivar la connexió sud, projecte que reduiria costos i pèrdues d’aigua. Actualment, la xarxa només disposa d’una connexió a Altet, que obliga a transportar el cabal per 15 quilòmetres de canal descobert. L’objectiu és que aquesta connexió sigui una realitat en la pròxima campanya o el 2027.
D’altra banda, fonts del Canalet van explicar que una sentència a favor seu obliga la Generalitat a tornar 24.000 euros de multa per unes obres de modernització, més els interessos corresponents.