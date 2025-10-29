MUNICIPIS
La Granadella preveu mantenir vendes d’oli
La cooperativa espera arribar als 12.000 litres de l’any passat a la Fira de l’Oli d’aquest cap de setmana, que obre el cicle de certàmens dedicats a aquest producte a Lleida
El president de la Cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, va assegurar ahir que esperen vendre entre 10.000 i 12.000 litres d’oli durant el cap de setmana que ve, dins de la celebració de la Fira de l’Oli La Primera Premsada. Va indicar que les perspectives de producció seran entre els 700.000 i 800.000 litres i que es preveu mantenir els preus de la passada campanya, que van ser de 45 euros la garrafa de cinc litres, en un any en què “l’oli serà de millor qualitat, encara que en xifres no s’arribarà als de la temporada passada”.
La Granadella obre aquest cap de setmana el cicle de les fires dedicades a l’oli i s’ha convertit en una de les cites més destacades al calendari oleícola de Catalunya, segons va explicar la diputada Sandra Marco, en la presentació del certamen ahir a la Diputació. Aquest any té especial significació, ja que coincideix amb la clausura del desè aniversari del Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (CCOC), dedicat a la difusió, formació i promoció del sector.
La presentació del llibre Receptes amb memòria aquest dissabte donarà inici a l’XI Fira de l’Oli, que serà inaugurada pel director general d’Empreses Agroalimentàries de la Generalitat, Joan Gòdia. Al matí també hi haurà una jornada de showcooking a càrrec de la cuinera Maria Nicolau.
A la tarda tindrà lloc la jornada tècnica sobre l’alimentació i el càncer de mama i els beneficis de l’oli d’oliva verge extra, que seguirà la presentació de l’oli elaborat al municipi en la collita del 2025-2026 a càrrec d’Àngels Calvo, cap del Panel de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. Diumenge, una trentena d’expositors participaran a la fira amb productes de proximitat i se celebrarà la vuitena edició de la caminada Entre oliveres.