Les rates s’afegeixen a la llista de plagues que castiguen el camp a l’Urgell
Han començat a afectar directament la fruita seca
A la plaga de conills que espatllen els cultius i provoquen pèrdues econòmiques considerables, els agricultors de la zona de Verdú alerten que s’hi sumat una altra plaga, ara de rates. Segons explica Ramon Boleda, agricultor de Verdú, la presència de rates s’ha disparat i ha començat a afectar directament la fruita seca.
“Fa temps que hi ha rates però des d’aquesta tardor, quan enfurismem caus de conills, en surten moltes més del que és habitual que fins i tot pugen als arbres. Abans de collir pistatxos vam veure molts fruits a terra amb la pell menjada, i això només ho poden fer les rates, els ocells no mengen la pell”, relata Boleda, que calcula pèrdues d’uns 300 kg en 10 hectàrees de pistatxers, uns 1.800 euros.
A banda dels fruits, els danys també afecten instal·lacions de reg i connexions elèctriques, punts on aquests animals fa temps que s’han establert. “Ja ens havien rosegat tubs o cables, però ara també ataquen els fruits, tant pistatxos com ametlles,” lamenta Boleda.
Densitat de conills
Des de Pagesos o Conills asseguren que la situació es complica cada vegada més, ja que a la plaga recurrent de conills s’afegeixen ara les rates. “A més, la densitat de conills, lluny de reduir-se, creix any rere any, mentre les mesures de control continuen sent insuficients,” denuncien