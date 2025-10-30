FRONTERES
Espanya demana més control migratori a Andorra
Com a condició per implementar un punt fronterer a l’aeroport de la Seu per operar fora de l’espai Schengen, mentre el Principat aposta per vols a París
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va advertir ahir el Govern d’Andorra que la implantació d’un punt de control fronterer a l’aeroport d’Andorra-la Seu, que permetria operar vols fora de l’espai Schengen, està vinculat a una sèrie de negociacions, entre les quals, va dir explícitament, una supervisió més gran del control migratori. El representant de l’Executiu espanyol va assenyalar que una de les preocupacions principals a resoldre són els falsos transfronterers. “Hi ha falsos treballadors transfronterers que tècnicament resideixen a Andorra, però que viuen a la Seu i això ho està pagant el Govern d’Espanya. El que cal fer és posar ordre”, va declarar Prieto.
Aquestes declaracions arriben en un moment de polèmica per la situació denunciada per l’ajuntament de la Seu i pels Governs espanyol i català, després de detectar treballadors extracomunitaris que obtenien permisos d’immigració al Principat malgrat trobar-se en situació irregular a Espanya.
El delegat va considerar “un pas endavant” la normativa que Andorra vol aplicar respecte als transfronterers que “fixa l’obligació que aquestes persones, que tenen un permís fronterer, demostrin efectivament que tenen residència legal a la Seu”, va dir.
Prieto va exposar el tema en el marc d’unes jornades organitzades per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i que tenien l’aeroport com a eix central. El Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va explicar que treballen per continuar impulsant noves destinacions i va apostar per París com la línia principal. El president de l’EFA, Daniel Armengol, va assenyalar per la seua banda que per maximitzar les oportunitats de la infraestructura aeroportuària, fa falta la implicació del sector privat.