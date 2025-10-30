El pavelló esportiu reobre després de reparar les filtracions
Els clubs han hagut d’anar durant les obres a poliesportius d’Altorricó, Almenar i Torrefarrera. L’activitat es va reprendre el cap de setmana passat
L’ajuntament d’Almacelles ha pogut reobrir el pavelló poliesportiu després d’enllestir les obres en les quals ha estat treballant tot l’estiu. S’han demorat al trobar filtracions a terra, que s’han hagut de resoldre instal·lant una làmina d’aïllament, segons va explicar l’alcaldessa, Vanesa Olivart. El consistori va agrair a totes les entitats que utilitzen el pavelló, com el Club de Rítmica Almacelles, el Club de Futbol Sala, el Club de Judo, el de Vòlei, i a totes les associacions de famílies d’alumnes (AFA) dels col·legis i l’Institut Canigó la seua paciència, comprensió i col·laboració durant aquests dies de construcció i reorganització.
Olivart va indicar que la demora per reobrir les instal·lacions ha fet que molts esportistes haguessin d’entrenar-se en pavellons de localitats pròximes, com els d’Almenar i Torrefarrera, al Segrià, i el d’Altorricó, a la Llitera. “També es va oferir a Alcarràs, entre altres instal·lacions, però eren més lluny”, va puntualitzar. L’alcaldessa va agrair la bona disposició d’aquests consistoris a l’hora de cedir els seus pavellons “durant aquest temps en què ens hem vist obligats a traslladar entrenaments i competicions”, va remarcar.
Les intervencions s’han intensificat aquest mes, ja que l’empresa adjudicatària va reprogramar les actuacions per tenir-les a punt en un termini de 10 o 12 dies.
“La nostra prioritat ha estat sempre assegurar que l’obra compleixi totes les garanties de seguretat i qualitat per tornar a reobrir el poliesportiu”, va destacar Olivart. “S’han reparat de forma rigorosa totes les deficiències que s’havien observat”, va afegir. Reparar el terra del poliesportiu ja era una actuació prevista per l’anterior consistori governat per Junts entre els anys 2021 i 2023. L’alcaldessa va indicar que el nou executiu municipal després de les municipals de fa dos anys va ser l’encarregat de millorar aquest equipament esportiu i va incidir que es van rebaixar preus per executar-ho, una mesura que s’ha vist que va ser contraproduent en el desenvolupament de les reformes.
El cap de setmana passat ja es va poder fer competicions amb normalitat i durant aquesta setmana ja han pogut reprendre els entrenaments tots els clubs esportius. La setmana que ve hi tornaran a fer classes d’educació física els alumnes i alumnes de l’institut, va avançar Olivart.
D’altra banda, l’ajuntament ha abordat aquesta setmana la substitució de 60 contenidors per a la recollida de rebutjos no reutilitzables, ja que es trobaven en mal estat i han estat reemplaçats. L’ajuntament s’encarrega d’aquest servei i de la recollida d’orgànica i el consell comarcal del paper i cartró, envasos i vidre.
Enllumenat públic
D’altra banda, l’ajuntament va celebrar ahir un ple extraordinari en el qual es va aprovar contractar les obres per renovar l’enllumenat públic, ja que el termini màxim per abordar els tràmits de licitació és el 4 de novembre si es vol obtenir el préstec que ofereix l’Estat a interès zero d’un milió d’euros a retornar en un termini de deu anys, va explicar Olivart.