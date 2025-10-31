El consell aprova augmentar un 2% la taxa de residus l’any que ve
El consell comarcal de la Segarra apujarà un 2% la taxa de gestió de residus el 2026 i els veïns passaran de pagar 152,39 a 155,45 euros anuals per habitatge. D’altra banda, la taxa de preus públics s’incrementarà un 10%. Així es va aprovar en el ple de dimecres per quinze vots a favor i l’abstenció de SiF. Segons el conseller de gestió ambiental, Josep Maria Mallol, l’augment del 2 per cent està vinculat als costos de l’increment d’entrada de la fracció resta a l’abocador comarcal i va puntualitzar que l’augment està per sota de l’IPC.
El president del consell, Ramon Augé, va explicar que estan treballant en la redacció del nou contracte del servei de residus, ja que l’actual acaba el 2026, malgrat que probablement s’haurà de prorrogar un any. En un futur contemplen implementar una taxa variable en funció de la generació de residus i bonificar aquelles persones que reciclin correctament. El president del consell va assenyalar que amb el model actual, no tenen “indicadors prou fiables”.
En el ple, Xavier Rosell, regidor de Junts a Montoliu de Segarra, va prendre possessió com a nou conseller comarcal en substitució de Ramon Trullols, alcalde de Talavera, que va renunciar al càrrec.