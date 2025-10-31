TURISME
Els hotels de Lleida consoliden el seu negoci estiuenc per sobre dels 25 milions d’euros
Ponent i el Pirineu tanquen un estiu de rècord amb prop de mig milió de turistes i més d’1,3 milions de pernoctacions. Els estrangers augmenten i suposen un de cada cinc visitants
El sector hoteler de Lleida ha consolidat el volum de negoci estiuenc per sobre dels 25 milions d’euros a l’haver superat aquesta facturació per tercer any consecutiu, malgrat que enguany amb el paradoxal resultat de veure retrocedir els ingressos tot i augmentar el nombre d’habitacions venudes, 358.245, més de 10.000 per sobre del registre del 2024, segons indiquen les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) sobre aquesta branca d’activitat.
Els 25,47 milions d’euros facturats entre juliol i setembre als hotels de la demarcació de Ponent, amb l’activitat centrada en el Pirineu, arriben després dels 27,08 de l’any passat, quan van establir la seua marca després d’encadenar quatre anys consecutius de creixement postpandèmia amb 24,04 milions el 2021, 24,69 el 2022 i 26,66 el 2023.
El panorama dels hotels s’alinea amb el que, amb escasses variacions, observen els empresaris en la majoria dels subsectors turístics: una evolució que s’atansa al màxim absorbible després d’un creixement constant des de la pandèmia en el qual la xifra de visitants ha augmentat en gairebé 25.000 (+5,8% en relació amb l’any 2019). Dos terços d’aquest increment, 15.895 turistes de 24.988, han estat d’origen estranger.
L’aportació dels turistes d’altres països se situa en el 20% i va assolir una xifra de 96.140 visitants en els tres mesos de l’estiu passat. El total, incloent els catalans i els de la resta de l’Estat i tenint en compte tots els formats d’allotjament, va ser de 474.424 persones. El volum de pernoctacions va arribar als 1,3 milions, la qual cosa dona una mitjana de 2,75 per visitant. El patronat de Turisme de la Diputació eleva les xifres a 599.112 turistes a l’incloure el mes de juny en la campanya d’estiu.
La resta dels sectors d’allotjament turístic, sense incloure les polèmiques HUT (habitatge d’ús turístic), es va moure en coordenades similars a les dels hotels, encara que amb alguns matisos que tenen a veure amb l’adaptació del turisme al canvi climàtic.
Aquest va ser un dels motius principals de la millora dels resultats que van aconseguir els apartaments i les cases rurals, les xifres de visitants dels quals es van disparar fins als 17.346 i 27.585, respectivament, mentre les de pernoctacions ho feien fins a 63.849 i 99.067, en tots dos casos a l’oferir millors prestacions que altres formats d’allotjament davant de fenòmens com les onades de calor i les tempestes.
Paral·lelament, l’activitat dels càmpings es va veure llastada per aquests mateixos factors el mes de juliol, malgrat que després altres com la competitivitat dels preus van permetre a aquest sector recuperar terreny per tancar un dels seus millors estius: 129.854 visitants i 474.215 pernoctacions.