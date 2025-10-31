DEBAT
Empreses i administració demanen pactar el futur elèctric de Lleida
Jornada de Red Eléctrica i SEGRE sobre reptes i infraestructures a Lleida
“Necessitem no només la col·laboració publicoprivada” per dissenyar la xarxa elèctrica dels propers anys a Lleida i l’Estat, sinó també “la part social. Hem de buscar consensos entre tots”, va defensar ahir la delegada de Red Eléctrica a Catalunya, Trinidad Sala, durant la jornada que la companyia i Grup SEGRE van celebrar a la Llotja per posar sobre la taula el debat sobre les infraestructures elèctriques per al desenvolupament econòmic i social de Lleida. Per a això, la taula de debat va reunir el subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida, Jose Crespín, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, i la tinenta d’alcalde de la Paeria i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, a més de la delegada de Red Eléctrica, també Redeia.
Sala va detallar alguns dels projectes en marxa per a la millora de la xarxa a Lleida, com la reforma de la línia Mangraners-Espluga-Begues, actualment en tramitació, i altres de plantejats per al pla quinquennal 2026-2030 com la renovació de la línia de Mequinensa-Torres de Segre-Mangraners. També va lamentar la lentitud d’alguns processos administratius per al desenvolupament dels projectes i va recordar que el de la línia Mangraners-Espluga-Begues va començar a tramitar-se el 2012 i ara s’està començant a construir. “De vegades arribem tard” i quan es tramita un projecte “ja no és suficient”, va assenyalar. Per la seua banda, el subdelegat del Govern central va recordar que la planificació de la xarxa de transport d’Energia 2025-2030 “està oberta ara a la participació” i a la presentació d’al·legacions, mentre que Iglesias va remarcar la necessitat d’abordar els projectes des de “l’equilibri” i preservant valors com el paisatge.
Alerta contra els microtalls i fuga de negocis per falta de xarxa
El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, va alertar dels microtalls a la producció industrial i va dir que “és important tenir l’energia garantida per ampliar” l’activitat. En la jornada, retransmesa en streaming per Lleida TV, alguns alcaldes van traslladar les seues inquietuds. El primer edil de Bellpuig, Jordi Estiarte, va explicar que el municipi ha “perdut” una inversió de 20 milions a l’ampliació d’una empresa que per falta de garantia de subministrament es va traslladar a Sallent.