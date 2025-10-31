L’aigua de boca del Segarra-Garrigues costarà 0,15 euros el metre cúbic
Acord entre consell i Generalitat, mentre que la connexió s’estrenarà al març
La Segarra preveu proveir-se d’aigua del canal Segarra-Garrigues el març del 2026. El consell comarcal i el departament d’Agricultura han acordat una nova tarifa per captar l’aigua de boca del Segarra-Garrigues a la potabilitzadora de Ratera. Aquest octubre el Govern ha acceptat la proposta de conveni que permetrà a la comarca connectar-se al canal durant onze mesos a l’any amb un cost de 0,15 euros per metre cúbic. L’altre mes, per poder garantir els treballs de manteniment de la infraestructura, se subministrarà a la Vall del Sió amb aigua de reg amb preus de proveïment urbà pendents de determinar. L’aigua de reg es paga actualment a 0,1567 euros, als quals se sumen quotes fixes de 109 a 139 euros, segons va transcendir en l’assemblea del juny. Segons el president del consell, Ramon Augé, feia més de dos anys que negociaven aquesta tarifa: “L’aigua serà de molta més qualitat, el preu serà més estable i la xarxa serà més segura al tractar-se d’un dels canals més moderns d’Europa (...), per a la Segarra serà de les millors coses que han passat.” El conseller comarcal d’Aigües, Jordi Portí, es va mostrar satisfet amb l’acord perquè es tracta d’uns preus “molt raonables”.
Ara el subministrament d’aigua de la Vall del Sió depèn de la captació del canal d’Urgell a Santa Maria de Montmagastrell, i a l’haver de bombar l’aigua, en funció del preu de l’electricitat, la tarifa pot variar.
Les obres per a la connexió del canal Segarra-Garrigues amb la potabilitzadora de Ratera van acabar el gener del 2024 després d’una inversió d’1,1 milions, el 80% a càrrec de l’ACA. Val a recordar que precisament el 2008 es va construir la potabilitzadora de Ratera per poder captar aigua del Segarra-Garrigues, un fet que es farà realitat 18 anys després.
El 2026 el preu de l’aigua per als ajuntaments serà el mateix que el 2025 però es començarà a treballar en la nova tarifa. Serà la primera vegada que l’aigua del Segarra-Garrigues s’utilitzarà per al consum humà. El canal, que uneix el pantà de Rialb, a la Noguera, amb el d’Albagés, a les Garrigues, és la infraestructura de més inversió pública a les comarques de Lleida en els últims anys. També està previst que Puigverd d’Agramunt, a l’Urgell, comenci a rebre aigua del Segarra-Garrigues després de la renovació de la seua estació depuradora.
El 90% de la comarca es proveirà amb aigua del canal Segarra-Garrigues a partir del març del 2026. Els municipis del sud (Talavera, Ribera d’Ondara, Montoliu, Montornès i Granyena), continuaran connectats al canal d’Urgell des de la presa de la Vall del Cercavins ubicada a Preixana. Des del consell comarcal han sol·licitat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per redactar un projecte per a una nova connexió del Segarra-Garrigues per la Vall del Cercavins. El document servirà per definir les possibilitats i estudiar si és millor continuar tractant l’aigua a la potabilitzadora de Verdú, construir-ne una de nova a Granyanella o fer una connexió amb la de Ratera. El consell també treballa per recuperar el projecte de portar l’aigua a la Vall del Llobregós des de Ratera, que es va paralitzar el 2010 i donaria servei a Sanaüja i Torà i Biosca, aquestes dos ara al Solsonès.