MUNICIPIS
Les Borges amplia sòl industrial en 15 hectàrees
El ple aprova modificar el POUM al polígon Els Castellots. Preveu noves empreses després de 20 anys de bloqueig
El ple de les Borges Blanques va aprovar ahir per unanimitat una modificació del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que permetrà ampliar més de 15 hectàrees el sòl industrial del polígon Els Castellots, que acull actualment les instal·lacions de Prefabricats Pujol. L’objectiu d’aquesta modificació és permetre “l’entrada de noves empreses i que firmes de les Borges puguin ampliar els seus negocis”, va explicar l’edil d’ERC d’Urbanisme, Montse Casals.
El projecte d’ampliació contempla augmentar la superfície que ocupa aquesta empresa i posar en marxa un segon sector de més de 102.000 metres quadrats, una zona d’equipaments de 26.400 metres quadrats i 33.100 metres de terreny per a empreses. Casals va explicar que el consistori ha arribat a un conveni amb propietaris d’aquesta zona perquè hi hagi “participació de l’ajuntament” i així “triplicar l’oferta de superfície pública per a noves firmes”. L’ampliació arriba després de 20 anys de bloqueig al no poder ampliar el polígon de Vaca Roja.
A Balaguer, el ple va aprovar una modificació de normes del pla de millora urbana de la zona de Països Catalans, la qual cosa ha de permetre la construcció d’una nova superfície comercial, que s’ubicarà al costat de la variant de la C-26 a la capital.