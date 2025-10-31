Ponts regala 15.000 kg de llenya del curs del riu als veïns: “la llenya s’està esgotant!”
Els treballs es van iniciar a començaments d’octubre i acabaran d’aquí a una setmana.
L’ajuntament de Ponts ha decidit repartir gratuïtament entre els veïns més de 15.000 quilos de llenya generats durant la neteja del curs del riu Segre al seu pas per la localitat. L’actuació, sol·licitada pel consistori per prevenir crescudes i executada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha consistit en la retirada de vegetació i la poda d’arbres en un tram de curs de 2 km. Els treballs es van iniciar a començaments d’octubre i acabaran d’aquí a una setmana.
L’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, va explicar que aquest tipus de material forestal acostuma a ser gestionat per empreses o els ajuntaments, però en aquesta ocasió s’ha optat per oferir-lo directament als veïns. “Volem que aprofitin aquest recurs de manera directa, ja que altrament, s’hauria de triturar”, va dir. Segons Tàpies, l’empresa encarregada de la neteja del curs del riu diposita la llenya al costat del camí i els interessats poden acudir personalment a recollir-la fins a esgotar les existències. “La llenya s’està esgotant ràpid i gairebé ja no en queda”.
L’alcalde va recordar que aquesta no és la primera vegada que s’impulsa una iniciativa d’aquest tipus. “L’any passat també vam oferir la llenya resultant de les tasques de poda que vam portar a terme des del consistori al camí de Sant Pere, un tram de l’accés de Torreblanca i al canal”, va dir.