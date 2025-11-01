SEGRE

Macroplantacions de ‘maria’ a la Ribagorça

En total han decomissat 5.775 plantes. - GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil ha desmantellat sis macroplantacions de marihuana a les comarques la Ribagorça i Sobrarb, en una operació que s’ha saldat amb la detenció de quatre persones de nacionalitat albanesa, d’entre 27 i 42 anys. Se’ls acusa de delictes de cultiu i tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i atemptat contra els agents de l’autoritat. Tots ells han ingressat a la presó. La investigació va començar el març del 2025 i els cultius es trobaven en zones rurals de difícil accés. En total, l’operatiu va permetre la confiscació de 5.775 plantes, el desmantellament de sis assecadors, set basses d’aigua, cinc zones de vida utilitzades pels cultivadors i la intervenció d’un vehicle que feia servir l’organització.

