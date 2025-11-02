DEBAT
Lleida aborda els reptes de les infraestructures elèctriques i el desenvolupament econòmic
Una jornada a la Llotja organitzada per Red Eléctrica i Grup SEGRE posa sobre la taula el debat
sobre la suficiència energètica || Empreses i administració demanen diàleg per a la planificació
Progrés, equilibri, diàleg i consens van ser algunes de les paraules més repetides dijous al llarg de la taula de debat celebrada a la Llotja al voltant de les infraestructures elèctriques per al desenvolupament econòmic i social de Lleida, organitzada per Red Eléctrica i Grup SEGRE.
“Lleida està en la planificació vigent (de Redeia) i estarà en la futura”, va manifestar Trinidad Sala, delegada de la companyia estatal a Catalunya. En aquest punt, va afegir, “necessitem no només la col·laboració publicoprivada, sinó també la part social. Cal buscar consensos entre tots” per dissenyar el futur elèctric de Lleida i de Catalunya. Ho va dir en un context en el qual la planificació de la xarxa de transport d’energia 2026-2030 està en tràmit d’audiència pública i al·legacions, mentre encara està en ple desenvolupament la projecció 2021-2025.
En aquest sentit, Sala va remarcar que actualment s’està desenvolupant la renovació i l’ampliació de dos grans eixos elèctrics que són les línies Mangraners-Espluga-Begues i Penyalba-Mangraners, mentre que per al pròxim pla quinquennal s’ha posat sobre la taula el reforç de la línia Mequinensa-Torres de Segre-Albatàrrec-Mangraners.
La delegada va ressaltar que el ritme de les tramitacions d’aquests projectes en marca el desenvolupament i, per exemple, la línia Mangraners-Begues “es va començar a tramitar el 2012”, per la qual cosa “necessitem agilitzar les tramitacions. De vegades arriben tard i el que s’ha dissenyat ja no és suficient” per cobrir la demanda, va puntualitzar.
Juntament amb Trinidad Sala, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; la tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana de la Paeria, Begoña Iglesias, i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, van coincidir que el moment actual és clau per a la definició de la xarxa elèctrica que marcarà el progrés a Lleida en els propers anys.
Crespín va dir que el nou POUM de la capital contempla la construcció de 26.000 nous habitatges, amb un consum mínim de 3.200 kWh cada una, als quals s’han de sumar noves indústries i polígons com Torreblanca.
L’augment del consum requerirà més generació i transport elèctric, va remarcar, a la qual cosa va afegir que “ara és el moment en què tots, inclosos els ajuntaments, han de fer les seues aportacions al pròxim pla quinquennal” de planificació elèctrica.
Per la seua part, Begoña Iglesias va destacar que en aquest context “el primer que cal fer és explicar molt bé” què es projecta, de quina manera es fa i per què. “Pel municipi de Lleida no només passen les infraestructures de Red Eléctrica, sinó que també hi ha empreses privades que desenvolupen projectes com parcs solars” i afecten el territori.
Va afegir que l’anomenat Proencat (Prospectiva Energètica de Catalunya), que marca la transició energètica de Catalunya fins al 2025, contempla la descarbonització d’amplis sectors d’activitat, per la qual cosa “Lleida està esperant que es posi ordre”, una cosa que es podria aconseguir amb el pròxim Plater (pla territorial sectorial que ordenarà les energies renovables a Catalunya).
Va citar, en aquest sentit, a utilitzar en la mesura possible les infraestructures elèctriques ja existents i soterrar les noves per reduir el seu impacte. I va assenyalar que la línia Mangraners-Begues és un exemple de diàleg entre Paeria, Generalitat i Red Eléctrica: “El projecte inicial passava per tot l’Horta de Lleida” i s’ha corregit, va assenyalar.
El president de la Cambra de Comerç va indicar que “perquè hi hagi activitat econòmica es requereix sòl industrial, aigua, talent i energia” i va advertir que “hi ha empreses que no poden ampliar la seua activitat per falta d’energia”. Va criticar a més els microtalls que pateixen les indústries, que tenen un gran impacte a nivell de producció i que poden danyar els equipaments i va afirmar que “les empreses creiem en la transformació energètica”, per la qual cosa moltes “aposten per l’autoconsum”.
Jaume Saltó va assegurar que l’Urgell i la zona industrial de Tàrrega és actualment una de les que més problemes registren en el subministrament elèctric i va demanar ampliar la xarxa. La delegada de Red Eléctrica, també Redeia, va assenyalar que “hi ha més actors” en el sector elèctric i que la companyia és operadora i assumeix el transport elèctric, mentre que és aliena a la generació i la distribució.