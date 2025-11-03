TRAGÈDIES
El desbordament del riu Sió fa just avui deu anys es va cobrar la vida de quatre ancianes que dormien a la planta semisoterrani de la residència Ribera del Sió. Ajuntaments, familiars i veïns els retran avui homenatge mentre el municipi fa balanç del treball fet fins a la data per evitar que una tragèdia com aquesta torni a succeir.
Avui es compleixen deu anys de la fatídica riuada del 3 de novembre del 2015, un dels episodis més tràgics que ha viscut el municipi en la seua història recent. Aquella matinada, el riu Sió es va desbordar al seu pas per la localitat i va segar la vida de quatre ancianes que dormien a la planta semisoterrani de la residència Ribera del Sió. Una dècada després, Agramunt ret homenatge a les víctimes amb un acte senzill i emotiu mentre fa balanç de tot el treball fet durant aquests anys per evitar que una tragèdia similar torni a repetir-se.
L’acte commemoratiu tindrà lloc avui a les cinc de la tarda al monument ubicat al passeig Josep Brufau, davant de la capella dels Socors. El consistori, familiars i veïns faran una ofrena floral en memòria de les difuntes i de totes les persones afectades per aquella avinguda. Les famílies, tanmateix, lamenten que deu anys després el procés judicial encara no hagi tingut una resposta definitiva, cosa que manté viva una ferida que mai s’ha tancat del tot.
L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, recorda aquells dies com a “surrealistes i profundament tristos”. “Va ser un cop molt dur com a poble, vam perdre vides humanes i vam patir danys materials que amb el temps es van poder reparar, però la ferida per la pèrdua de les persones quedarà sempre oberta”, explica.
Segons Fernàndez, des d’aleshores una de les principals prioritats de l’ajuntament ha estat millorar la seguretat hidràulica del municipi, especialment en el tram urbà del riu Sió, i assumir la responsabilitat de “fer els deures” perquè una cosa així no torni a succeir.
Arran d’aquella catàstrofe, el consistori va decidir replantejar tota la mirada urbanística. Abans Agramunt creixia cap al sud, envoltant el riu, malgrat que aquesta era una zona d’alt risc d’inundació. Des de finals del 2015, el creixement urbà s’orienta cap al nord del municipi, conforme a criteris de seguretat i sostenibilitat.
El nou planejament urbanístic aprovat després de la riuada impedeix edificar en zones de flux preferent i estableix estrictes mesures correctores a les àrees de risc, consolidant alhora una àmplia zona verda al costat del riu.
Durant aquesta dècada, l’ajuntament ha desplegat un ampli conjunt d’actuacions destinades a millorar el drenatge del Sió i a reduir la vulnerabilitat de la població davant de noves avingudes.
Es van elaborar diversos estudis d’inundabilitat tant en el tram urbà com en el seu entorn immediat, es va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim), que inclou la creació d’un grup local d’emergències i protocols d’actuació coordinada, i es va traslladar la llar d’infants a una nova ubicació, al costat del CAP i el parc de Bombers, fora de la zona de risc. El planejament urbà es va modificar per evitar pernoctacions en plantes baixes situades en zones inundables i establir limitacions en edificis públics i equipaments municipals.
Instal·lació de sensors
Una altra de les millores destacades ha estat la instal·lació de sensors de detecció anticipada d’avingudes en diferents punts de riu Sió aigües amunt, s’ha millorat el curs del riu al seu pas pel nucli urbà i s’ha obert un segon ull al Pont Romànic, la qual cosa ha facilitat un millor pas del cabal en moments de pluja intensa. Ja està en projecte la construcció d’un tercer ull artificial. La residència Ribera del Sió, escenari de la tragèdia del 2015, també ha estat objecte de reformes. “La riuada va ser també un exemple de com, enmig del dolor, el poble va saber respondre amb unitat i es va posar de manifest l’esperit de solidaritat”, recalca l’alcaldessa.