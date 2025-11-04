Baralles amb diversos implicats a l’avinguda Balmes de Lleida i a l’antiga estació de Mollerussa
A la capital del Pla d’Urgell l'aldarull es va saldar amb cinc detinguts
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Mollerussa van detenir diumenge quatre homes, d’entre 20 i 45 anys, i un menor d’edat acusats dels delictes de lesions, participació en una baralla tumultuària i ús d’armes prohibides.
Pel que sembla, la disputa, que va ocórrer al carrer Forestal, a l’antiga estació de Mollerussa, s’hauria iniciat per un compte pendent de la setmana passada en una coneguda discoteca de la zona. Dos dels detinguts es van traslladar fins al lloc per agredir un menor d’edat i familiars d’aquest últim s’haurien presentat al lloc per venjar-se.
Baralla a l'avinguda Balmes de Lleida
D’altra banda, Mossos i Guàrdia Urbana de Lleida van intervenir ahir a la nit en una altra baralla amb alguns implicats a l’avinguda Balmes. Fins a la zona van acudir mitja dotzena de patrulles. Al tancament d’aquesta edició es desconeixia si hi havia detinguts.