Mig segle del festival de música tradicional més antic dels Països Catalans
Una exposició a la Seu d'Urgell repassa la història de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu. La mostra recull més de 400 fotografies des dels seus inicis, el 1976, a banda dels cartells originals
Les cinc dècades d’història de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu es mostren en una exposició que es pot veure fins aquest divendres a la sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell. Proposa al visitant un recorregut cronològic des de l’any 1976, data de la primera edició de la trobada, fins a l’edició de l’estiu passat. Reuneix més de 400 fotografies, cartells originals de les 50 edicions, documents històrics com telegrames i correspondència i publicacions de l’Associació d’Acordionistes del Pirineu que permeten repassar de manera exhaustiva la vida del que s’ha convertit en el festival de música tradicional més antic dels Països Catalans. L’exposició està comissariada per l’escriptor d’Oliana Jordi Pasques.
Artur Blasco, investigador i divulgador del folklore i impulsor del certamen, explica que “la societat rural i les col·lectivitats petites de les valls del Pirineu van canviar enormement amb l’aparició de l’acordió”. Blasco el defineix com “un instrument revolucionari” i assegura que va facilitar que els veïns dels pobles de muntanya “comencessin a agafar les seues veïnes per la cintura i mirar-les als ulls”.
Això es deu al fet que l’acordió va contribuir al desenvolupament dels balls en parella a Europa, perquè abans que aparegués, continua, només es ballaven danses en grup. “En altres paraules, l’acordió va ser la base del desenvolupament d’un tipus de comunicació nou”, recalca Blasco.
Documental
El recorregut per l’exposició inclou la projecció d’un documental commemoratiu amb imatges, sons, fragments de vídeo d’arxiu i entrevistes realitzades amb motiu del mig segle d’història del certamen. Toni Lombarte és el realitzador del treball i explica que el vídeo no només detalla moments de les cinquanta edicions de l’esdeveniment, sinó que “dona a conèixer la societat del moment”. Blasco, amb una mirada sorpresa i il·lusionada, apareix al documental en el moment en què topava per primera vegada amb l’acordió. Va ser en terres nòrdiques, a Reykjavík, a bord d’un vaixell en què el va sentir sonar.
La trobada ha contribuït a posar Arsèguel i tota la comarca de l’Alt Urgell al mapa musical del món. Així mateix, el treball de Blasco ha contribuït a evitar la gradual desaparició d’aquest instrument amb què els músics dels pobles de muntanya sortien a amenitzar les festes quan els veïns volien celebrar el final de l’hivern. L’impulsor del certamen musical recorda als assistents a l’exposició que “és important que les nostres generacions futures coneguin les tradicions”.
Trobada del 2025
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu se celebra cada any a finals del mes de juliol amb una quinzena de concerts. Si bé Arsèguel i la Seu d’Urgell són els escenaris principals, el certamen ha visitat aquest any Puigcerdà, Montferrer i Castellbò i Manresa. El festival ha anat creixent any rere any i s’ha consolidat com a centre d’intercanvi cultural amb països d’arreu del món. A més, l’esdeveniment té firmats convenis de col·laboració amb festivals de referència com el Carrefour Mondial de l’Accordeón, al Quebec, o l’Ivan Malinin de Novosibirsk, a Sibèria.
En l’edició de la trobada aquest any han participat músics de Catalunya, del País Valencià i d’Euskadi, però també intèrprets procedents d’Escòcia, Irlanda, Itàlia, Bulgària, Rússia o Colòmbia.