Pla urbanístic per definir els usos del Pla de les Forques
Davant la possibilitat d’instal·lar plaques
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir adjudicar la redacció del Pla Especial Urbanístic del Pla de les Forques i del seu entorn per regular els usos d’aquest espai. En l’actualitat existeix un àmbit diferenciat que forma una plataforma plana i que disposa de dos usos actius.
D’una banda hi ha les pistes d’aeromodelisme, i de l’altra les antenes de telecomunicacions, que ja estan contemplades en els objectius de la regulació. El consistori considera que la resta d’aquesta superfície resulta òptima per a la instal·lació de plaques solars. Per aquesta raó, ha acordat afrontar l’ordenació d’aquests terrenys a través d’un pla especial “que fixi, amb totes les garanties i detall, els usos i la ubicació” de les plaques fotovoltaiques.
Així, entre els objectius d’aquesta nova regulació urbanística destaca la millora de les condicions ecològiques, millorar l’accés a la plataforma superior, proposar activitats d’interpretació del territori i educació ambiental.
Així mateix, la redacció anirà a càrrec de Jornet, Llop, Pastor, SLP, que s’ha adjudicat el contracte per un import de 47.852 euros.