SEGRE

Pla urbanístic per definir els usos del Pla de les Forques

Davant la possibilitat d’instal·lar plaques

A la plataforma hi ha antenes de telecomunicacions. - A.L.S.U.

A la plataforma hi ha antenes de telecomunicacions. - A.L.S.U.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir adjudicar la redacció del Pla Especial Urbanístic del Pla de les Forques i del seu entorn per regular els usos d’aquest espai. En l’actualitat existeix un àmbit diferenciat que forma una plataforma plana i que disposa de dos usos actius.

D’una banda hi ha les pistes d’aeromodelisme, i de l’altra les antenes de telecomunicacions, que ja estan contemplades en els objectius de la regulació. El consistori considera que la resta d’aquesta superfície resulta òptima per a la instal·lació de plaques solars. Per aquesta raó, ha acordat afrontar l’ordenació d’aquests terrenys a través d’un pla especial “que fixi, amb totes les garanties i detall, els usos i la ubicació” de les plaques fotovoltaiques.

Així, entre els objectius d’aquesta nova regulació urbanística destaca la millora de les condicions ecològiques, millorar l’accés a la plataforma superior, proposar activitats d’interpretació del territori i educació ambiental.

Així mateix, la redacció anirà a càrrec de Jornet, Llop, Pastor, SLP, que s’ha adjudicat el contracte per un import de 47.852 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking