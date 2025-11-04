Puigverd de Lleida convoca els veïns en una reunió urgent sobre seguretat després de l'apunyalament a un menor
L'ajuntament ha organitzat una trobada amb veïns i Mossos després d'un greu incident amb arma blanca que va ferir un adolescent el cap de setmana
L'ajuntament de Puigverd de Lleida ha programat per aquest dijous 6 de novembre de 2025 una reunió d'emergència amb els veïns per abordar la creixent preocupació sobre la seguretat durant les festes locals. Aquesta iniciativa arriba després que un adolescent de 17 anys resultés ferit per arma blanca en una baralla produïda el diumenge passat a la matinada, un incident que ha generat alarma entre la població d'aquest municipi del Segrià.
Comarques
Albert Guerrero
En la trobada participaran representants dels Mossos d'Esquadra i una empresa especialitzada en seguretat privada. El consistori ha manifestat que l'objectiu és "abordar conjuntament els incidents que es repeteixen contínuament en els últims anys durant les festes organitzades pels joves". A més, l'ajuntament ha reconegut ser "conscient de la gravetat" de la situació i ha afegit que "es vol posar sobre la taula totes les eines per prevenir incidents com el del cap de setmana".
L'incident va tenir lloc a les 6.00 hores del matí de diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís d'una baralla entre unes deu persones al municipi. En arribar al lloc dels fets, els agents van trobar un menor ferit que va ser traslladat immediatament a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fonts solvents van indicar que el jove va rebre una punyalada per l'esquena que li va perforar un pulmó, tot i que la seva vida no corre perill.
Avenços en la investigació policial
Els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir poques hores després un menor també de 17 anys, presumptament relacionat amb l'agressió. Paral·lelament, continuen recollint testimonis de persones que podrien haver presenciat els fets per determinar amb exactitud les causes de la baralla i identificar tots els participants.