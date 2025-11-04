Tres ferits, un de gravetat, en un accident de trànsit a Bassella
A la C-14, amb un camió i dos turismes implicats
Tres persones van resultar ferides, una d’elles de gravetat, a les 15.32 hores d’aquest dilluns en una col·lisió múltiple entre un camió i dos turismes a la carretera C-14 a Bassella. Els ferits van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova.
A Juneda, una persona va resultar ferida en un xoc entre dos furgonetes a l’N-240.
D’altra banda, un cotxe va caure per un desnivell a la C-1412b a Isona. A la ciutat de Lleida, un usuari de patinet va resultar ferit en una caiguda a Onze de Setembre.