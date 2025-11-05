Detinguts sis joves, tres d'ells menors, per agredir i robar a un home a Tàrrega després de demanar-li una cigarreta
Formarien un grup criminal que agafa el tren a Lleida i que protagonitza incidents en poblacions del recorregut de la línia
Tres d’ells ja van ser arrestats a finals d’octubre per altres assalts
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns sis joves, tres de 18, 20 i 22 anys i la resta menors, per robar i agredir un home a la sortida de l’estació de trens de Tàrrega. Segons la policia, els fets van passar el 23 d’octubre quan els joves van rodejar un home que es trobava a la rampa d’accés de l’estació. En un primer moment li van demanar una cigarreta, però després li van arrencar la ronyonera que portava a sobre fent-lo caure i un cop a terra li van pegar fins que van fugir. Els Mossos creuen que els joves formarien part d’un grup criminal que es dedicaria a cometre robatoris violents. De fet, tres d’ells ja van ser detinguts a finals d’octubre per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Quan la víctima, que va patir lesions lleus, va denunciar els fets va afegir que a la ronyonera, a banda del telèfon, duia targetes bancàries amb les quals haurien fet compres a botigues de Mollerussa i les Borges Blanques.
La Unitat d’Investigació de Cervera es va fer càrrec de la investigació i van començar a analitzar les imatges de les estacions de trens i dels establiments on s’havien fet les compres.
Els investigadors van constatar que es tractaria d’un grup de joves, menors i adults, que venien amb tren des de Lleida i que haurien protagonitzat diversos incidents en les poblacions del recorregut ferroviari. Paral·lelament, l’endemà dels fets, els mossos van detenir a Lleida tres joves per tres robatoris violents en grup i a un d’ells se li va localitzar el DNI de la víctima de Tàrrega.
Això va ajudar a la investigació i va permetre identificar els joves que apareixien en l’anàlisi de les imatges recopilades i que va anar confirmant la víctima.
Finalment, aquest dilluns, un cop plenament identificats 6 dels 8 participants en l’assalt, els investigadors es van desplaçar a les Borges Blanques, Lleida i Alcarràs per detenir-los. Als sis detinguts se’ls acusa de l’autoria del robatori violent i a tres d’ells per estafes amb les targetes robades.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els detinguts, dos dels quals amb antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant de la Fiscalia de Menors i del jutge quan siguin requerits.