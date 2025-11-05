Dos detinguts per tràfic de drogues a Agramunt

Dos persones detingudes per tràfic de drogues i un quilo de cocaïna en roca decomissat en una operació a Agramunt
L'operació conjunta entre Mossos i Policia Local ha permès decomissar un quilogram de cocaïna, prop d'un quilo d'haixix i 11.000 euros en efectiu
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Agramunt han dut a terme aquest dimecres una operació antidroga al casc antic d'aquesta localitat de l'Urgell. La intervenció, al carrer dels Estudis Vells, s'emmarca en la lluita contra els delictes contra la salut pública i ha culminat amb la detenció de dues persones.
La Unitat d'Investigació de Cervera ha dut a terme l'actuació, realitzant una entrada i escorcoll amb manament judicial que ha comptat amb el suport de diverses unitats especialitzades, entre les quals destaquen l'ARRO, la Unitat Canina i la USC, així com efectius de la Policia Local d'Agramunt. L'operatiu ha permès localitzar i decomissar material i substàncies relacionades amb el tràfic de drogues.
Un important decomís de substàncies estupefaents
Durant l'escorcoll, els agents han trobat i requisat un quilogram de cocaïna en roca. A més, s'han decomissat 928 grams d'haixix, diverses substàncies utilitzades per tallar la droga, una bàscula de precisió per pesar les dosis, una pistola simulada i un total d'11.000 euros en efectiu presumptament procedents de la venda de substàncies estupefaents.
Detencions i procediment judicial en curs
Els dos detinguts han estat traslladats a l'Àrea de Custòdia de Detinguts de la Comissaria de Balaguer, on romandran fins que passin a disposició judicial en les properes hores. Segons fonts oficials, els arrestats estan acusats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament per tràfic de drogues.
Les autoritats han informat que la investigació continua oberta i no descarten noves actuacions relacionades amb aquest cas.