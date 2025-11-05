La Jornada Pro Banqueta ret homenatge a Albert Escolà, ‘Maki’
L’entitat Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés al Salt del Duran rendiran homenatge a Albert, Maki, Escolà Ginés, gestor de la sala One durant gairebé dos dècades, activista i col·laborador de l’entitat, que va morir en un accident de trànsit. Serà en la cinquena Jornada Pro Banqueta, diumenge vinent al matí, que començarà a les 9.00 hores amb una caminada fins al Salt del Duran. El punt de trobada serà el carrer Belianes i s’arribarà a la zona del Salt del Duran, on hi haurà un esmorzar i es plantarà l’arbre d’homenatge al conegut mollerussenc.