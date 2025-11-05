Mil enquestes per donar veu als veïns del Pla
La porta a terme el consell per saber què preocupa els residents. Servirà per dissenyar noves polítiques i programes de suport
El consell comarcal del Pla d’Urgell està ultimant una enquesta de qualitat de vida, un projecte amb què pretén escoltar la ciutadania per saber com viu, què la preocupa i què espera del seu territori, i per al qual està a punt d’aconseguir les 1.000 respostes.
La idea és simple i ambiciosa alhora: mesurar la percepció del benestar, tant personal com col·lectiva, per detectar necessitats i prioritzar accions que reforcin la cohesió social.
El qüestionari és anònim i està obert a tots els veïns i veïnes de la comarca. A través de preguntes concretes, busca una fotografia nítida de la vida quotidiana: Hi ha prou oferta de lloguer assequible?; Com valora la seua salut mental l’últim any?; Amb quina freqüència utilitza el transport públic al seu municipi o entorn?; Com percep la seua estabilitat laboral ara mateix?
Lluny de ser un tràmit, l’enquesta convida a aturar-se i pensar en allò que sosté el benestar: l’habitatge, el treball, la salut, la mobilitat o els vincles comunitaris. Des de la institució comarcal subratllen la bona acollida i la implicació ciutadana: l’alta participació confirma l’interès de la població per contribuir activament en la millora del territori.
Els resultats, una vegada analitzats, serviran perquè l’entitat comarcal dissenyi noves estratègies i polítiques, que van des de programes de suport en salut mental fins a mesures d’habitatge o mobilitat.