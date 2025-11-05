Nu Talks: històries locals que fan comunitat
Nu Naked Coffee és una cafeteria que ha posat en marxa el cicle Nu Talks, una proposta que vol convertir el local en punt de trobada i conversa. La sessió inaugural va anar a càrrec de la periodista de Mollerussa Anna Gómez sota el títol Periodisme, reptes i transformacions.
La iniciativa, impulsada per quatre amics, Laura i Anna Tomàs, Albert Miquel i Rubén Parkinson, parteix d’una idea senzilla: donar veu a veïns i professionals pròxims per descobrir experiències que sumin a la comunitat. Les xarrades seran mensuals, mantenint el format accessible i la vocació de barrejar perfils. La pròxima cita anirà a càrrec de l’il·lustrador Jimbo Bernaus.