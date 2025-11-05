SEGRE

Nu Talks: històries locals que fan comunitat

La primera xarrada, a càrrec de la periodista Anna Gómez. - J.GÓMEZ

Nu Naked Coffee és una cafeteria que ha posat en marxa el cicle Nu Talks, una proposta que vol convertir el local en punt de trobada i conversa. La sessió inaugural va anar a càrrec de la periodista de Mollerussa Anna Gómez sota el títol Periodisme, reptes i transformacions.

La iniciativa, impulsada per quatre amics, Laura i Anna Tomàs, Albert Miquel i Rubén Parkinson, parteix d’una idea senzilla: donar veu a veïns i professionals pròxims per descobrir experiències que sumin a la comunitat. Les xarrades seran mensuals, mantenint el format accessible i la vocació de barrejar perfils. La pròxima cita anirà a càrrec de l’il·lustrador Jimbo Bernaus.

