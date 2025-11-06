Alcoletge i Lleida pacten ampliar els polígons
Projecte per atreure inversions i noves empreses. Més de 500.000 m2 de sòl industrial entre els dos municipis
Alcoletge impulsarà una important ampliació del seu sòl industrial en el marc d’un projecte conjunt amb la Paeria de Lleida, que serà presentat al desembre a la Generalitat. Els alcaldes dels dos municipis, Josep Maria Gras i Fèlix Larrosa, han tancat un acord que busca promoure el desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial entre les dos localitats veïnes.
El pla contempla la creació d’un nou sector industrial que inclourà l’ampliació del polígon d’Alcoletge i la consolidació del polígon del Segre a Lleida.
En total, es preveu habilitar prop de 900.000 metres quadrats de sòl, dels quals aproximadament 500.000 metres quadrats estaran disponibles com a parcel·les netes destinades a la instal·lació de noves empreses. Aquesta actuació pretén atreure noves activitats productives i generar oportunitats laborals a la zona.
Al seu torn, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha ofert a Alcoletge la col·laboració de l’oficina Invest in Lleida, per facilitar la captació d’inversions i reforçar la competitivitat industrial conjunta.
Així, segons els dos alcaldes, aquesta aliança permetrà oferir als potencials inversors un espai ben comunicat i amb serveis moderns. El projecte també contempla nous accessos directes a les carreteres Ll-11 i C-13, la qual cosa facilitarà la mobilitat i la logística de les empreses que s’estableixin en aquest eix industrial, clau per potenciar l’economia dels dos nuclis.