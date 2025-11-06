SEGRE

Alcoletge i Lleida pacten ampliar els polígons

Projecte per atreure inversions i noves empreses. Més de 500.000 m2 de sòl industrial entre els dos municipis

Un dels polígons industrials d’Alcoletge, al costat de la C-13. - JORDI ECHEVARRIA

Un dels polígons industrials d’Alcoletge, al costat de la C-13. - JORDI ECHEVARRIA

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Alcoletge impulsarà una important ampliació del seu sòl industrial en el marc d’un projecte conjunt amb la Paeria de Lleida, que serà presentat al desembre a la Generalitat. Els alcaldes dels dos municipis, Josep Maria Gras i Fèlix Larrosa, han tancat un acord que busca promoure el desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial entre les dos localitats veïnes.

El pla contempla la creació d’un nou sector industrial que inclourà l’ampliació del polígon d’Alcoletge i la consolidació del polígon del Segre a Lleida.

En total, es preveu habilitar prop de 900.000 metres quadrats de sòl, dels quals aproximadament 500.000 metres quadrats estaran disponibles com a parcel·les netes destinades a la instal·lació de noves empreses. Aquesta actuació pretén atreure noves activitats productives i generar oportunitats laborals a la zona.

Al seu torn, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha ofert a Alcoletge la col·laboració de l’oficina Invest in Lleida, per facilitar la captació d’inversions i reforçar la competitivitat industrial conjunta.

Així, segons els dos alcaldes, aquesta aliança permetrà oferir als potencials inversors un espai ben comunicat i amb serveis moderns. El projecte també contempla nous accessos directes a les carreteres Ll-11 i C-13, la qual cosa facilitarà la mobilitat i la logística de les empreses que s’estableixin en aquest eix industrial, clau per potenciar l’economia dels dos nuclis.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking