El consell mantindrà tot l’any les noves rutes en bici sobre l’oli
El consell mantindrà les rutes en bici per promocionar l’oleoturisme que va posar en marxa diumenge passat a Torrebesses i que continuaran a Aitona-Seròs, Maials i Aspa els dies 9, 16 i 23 respectivament. Els trajectes habilitats quedaran perquè els interessats puguin fer-los. Estan preparats per fer-se amb bicicleta elèctrica i els seus recorreguts oscil·len entre els quinze i els 21 quilòmetres dins de Segrià. Terra de bons productes.