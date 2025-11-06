Gósol preguntarà als veïns el 7 de desembre si volen canviar de província
És l'única població del Berguedà que pertany a la demarcació de Lleida i no a la de Barcelona
Gósol celebrarà el pròxim 7 de desembre una consulta popular per conèixer l'opinió dels veïns sobre si volen deixar de pertànyer a la província de Lleida per passar a la de Barcelona. La votació es farà de les 10 del matí a les 2 del migdia a l'Ajuntament.
La pregunta que es plantejarà serà: 'Esteu d'acord que el municipi de Gósol sol·liciti el canvi de província i s'integri a la província de Barcelona?'. Hi podran participar les persones majors de 16 anys empadronades a Gósol durant aquest 2025. A més, s'habilitarà una recollida de signatures per a les persones no empadronades. La consulta tindrà caràcter consultiu i voluntari, i servirà per conèixer l'opinió. Gósol és l'única població del Berguedà que forma part de la província de Lleida.