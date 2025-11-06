Reactivant joves i adults
Nou espai als instituts sobre temes d’actualitat i Oficina de Joventut a les Escoles Velles. Més activitats per dinamitzar la gent gran amb pilates i gimnàstica terapèutica
L’ajuntament d’Alcarràs treballa per reactivar tant la població juvenil com l’adulta i, en aquest sentit, ha posat en marxa i consolidat diverses iniciatives. Pel que fa als joves, ofereix noves propostes adaptades a les seues necessitats i, amb aquesta finalitat, ha posat en marxa un projecte al costat del consell comarcal del Segrià i Joves Segrià. Es tracta del Punt Info_Jove, un nou espai instal·lat als instituts Alcarràs i Nou Alcarràs, segons van explicar fonts del consistori. Recollirà informacions sobre activitats, recursos i serveis disponibles tant a Alcarràs com en pobles veïns com Torres de Segre i Soses, ja que molts joves del Baix Segre estudien a la localitat.
La setmana passada es va portar a terme la primera activitat dinamitzada en ambdós centres educatius centrats en el Dia Mundial de la Salut Sexual amb el títol Xafamites, amb el qual es va pretendre desmentir mites divulgats per les xarxes socials i promoure la sexualitat saludable i respectuosa, així com fomentar el pensament crític.
En aquest sentit, hi va haver espais dedicats especialment a les joves sobre mètodes anticonceptius o d’informació sobre la menstruació.
Les activitats s’organitzaran cada mes centrant-se en les temàtiques que tinguin els dies que commemoren assumptes d’interès mundial.
A més, l’ajuntament projecta ubicar la regidoria de Joventut a les instal·lacions de les Escoles Velles, espai on també es troba l’Aula Lo Dinàmic, un projecte pensat per a joves entre 12 i 16 anys que ofereix un punt de trobada i d’activitats a càrrec d’una persona especialitzada.
La iniciativa pretén oferir propostes de lleure a aquest sector. A més, a partir de dimarts vinent també es convertirà en aula d’estudi.
D’altra banda, el consistori va posar en marxa el mes passat el nou curs d’activitats per a adults del Patronat Municipal d’Esports que ha tingut una gran acollida entre els veïns. En total, més de 200 persones s’han apuntat a les diferents ofertes: gimnàstica terapèutica, zumba, pilates, entrenament funcional o cycling, entre d’altres. Es duen a terme al Pavelló Poliesportiu Andreu Aixalà, al pavelló polivalent, la Penya Barcelonista o el gimnàs de l’Escola Parc del Saladar, a càrrec de monitors experimentats, van indicar des de l’ajuntament.
Activitats més sol·licitades
Pel que respecta a les activitats amb més demanda, val a destacar la gimnàstica terapèutica en horari de matí que compta amb més de 50 inscrits i que és el grup més nombrós, seguida dels diferents grups de pilates, que reuneixen prop de cinquanta matriculats en total, i els dos conjunts d’entrenament funcional amb gairebé trenta interessats. La gimnàstica terapèutica, el cycling i el cycling amb entrenament funcional són novetat.