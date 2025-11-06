Sis escoltes d'Almenar de 12 a 14 anys dediquen els estius a condicionar zones turístiques i acompanyen a l’hivern gent gran
L’ajuntament reconeix la seua tasca en una gala i lloa el seu “exemple”
Uriel, Iván, Martí, Pol, Pau i Eudal són sis nens d’Almenar i Torrefarrera d’entre 12 i 14 anys que formen part dels escoltes, dins del Club Esportiu local sense ànim de lucre, que des de fa uns quatre anys es dediquen a fer tasques solidàries i de neteja a la localitat. “Ens agrada passar el temps lliure fent coses que millorin la imatge del poble o ajudar la gent gran, a més de divertir-nos. Aquest any, hem anat a les piscines o al pantà de Santa Anna, però també hem netejat la brossa de la Font del Moro i hem millorat els accessos perquè es pugui passar i visitar, i hem condicionat el Parc Màgic per tenir-lo en bones condicions i els que hi vagin puguin veure’l bonic i disfrutar”, explica l’Uriel. “Nosaltres mateixos ens organitzem, triem el que ens agradaria fer i ho planegem cada estiu”, afirma.
El grup de joves està tutelat pel pare d’un d’ells, Rafa Cabrero. “Es coneixen de les classes de taekwondo i ells mateixos van crear una organització amb una junta i uns vocals i el seu pressupost anual, oberta als que hi vulguin participar”. Tenen monitors que els assessoren i ells posen un fons de les seues pagues per a la compra dels materials, com bosses d’escombraries o estris per netejar, assegura Cabrero.
Des que van començar l’activitat han netejat molts enclavaments del poble com les cunetes de les carreteres i camins d’on recullen plàstics i llaunes. “Està bé que el poble doni bona imatge”, assegura l’Uriel, que és el portaveu del grup d’amics. Totes les activitats les porten a terme durant l’estiu, encara que “també acompanyem la gent gran quan podem”, explica.
Per la seua banda, l’ajuntament d’Almenar ha destacat la seua tasca a la gala anual en la qual distingeix els veïns de la localitat que treballen pel bé comú.
Segons l’alcaldessa, Teresa Malla, “tenen tot el nostre reconeixement, ja que la tasca que duen a terme és important. Aquest estiu s’han dedicat a retirar escombraries en punts d’interès que altres persones embruten, la qual cosa és d’agrair. Per això tenen el suport del consistori i el respecte dels veïns, ja que són un exemple a seguir”, va indicar.
La Paeria ha utilitzat les xarxes socials per agrair públicament la tasca “del grup, que vetlla perquè molts espais estiguin en ordre sense demanar res a canvi”, va lloar Malla.