Continuen tallades les línies R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i Riu Milans pel temporal
Móra d'Ebre, un dels municipis més damnificats per la pluja, amb esllavissades i inundacions, mentre que a Lleida els Bombers han rebut una quinzena d'avisos
L’episodi de pluges estan provocant talls circulatoris a diversos punts de la xarxa ferroviària catalana, segons han informat fonts de Renfe. En concret, la circulació de trens de l'R15 es troba aturada entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d'un mur a la zona de vies. La companyia està gestionant un servei alternatiu de transport per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova. D'altra banda, a la zona de Vinaixa s’ha suspès el pas de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i Riu Milans, on es registra manca de tensió de la catenària. En aquest cas, també hi ha servei d'autobusos entre Lleida i Tarragona. Per últim, s’ha interromput la circulació a l’R4 entre Sabadell Sud i Terrassa Est i també hi ha un servei alternatiu per carretera.
A banda, degut a les fortes tempestes els sistemes de megafonia i monitors d'estacions estan patint incidències.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat per aquestes incidències.
Móra d'Ebre, un dels municipis més afectats
Móra d'Ebre ha sigut un dels municipis on s'han registrat les pluges més fortes de l'episodi d'aquesta matinada a les Terres de l'Ebre. A la capital de la Ribera d'Ebre s'han produït diverses incidències per acumulació d'aigua, com les esllavissades en alguns punts del camí de Subarrec, on es treballa per restablir la circulació. En aquesta mateixa zona, també ha caigut un pi que ha afectat el cablejat elèctric i una propietat privada. Aquest dimecres a la nit ja es va tallar el pas pel barranc de Faneca, on es preveia l'increment sobtat del cabal i, així i tot, l'aigua ha arrossegat algun vehicle cap a la riera i ha fet saltar diverses tapes de claveguera per la pressió del sistema de drenatge.
Els Bombers atenen una quinzena d'avisos pel temporal al pla de Lleida
Els Bombers de la Generalitat han atès 322 avisos pel temporal de pluja fins a les 11.00 hores en el conjunt de Catalunya, 15 dels quals al pla de Lleida, la majoria per inundacions i caiguda d'arbres.
Protecció Civil ha demanat molta precaució en els desplaçaments per aquest front de pluges, que es preveu que es desplaci cap al nord.
Ampliarem la informació