El 90,5% dels habitants del Pirineu es desplaça els dies feiners, un 4,7% en transport públic
El vehicle privat concentra un 50% dels desplaçaments i caminar o anar en bicicleta prop del 45%, segons una enquesta del Govern
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha donat a conèixer aquest divendres a Tremp els resultats de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l'Alt Pirineu i Aran, actualitzada vint anys després de la primera edició. L'Enquesta conclou que els dies feiners, es desplacen el 90,5% dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran, mentre que en cap de setmana, el 72,5% del total de la població. El vehicle privat concentra un 50% dels desplaçaments, principalment en cotxe; caminar o anar en bicicleta representen prop del 45%, i el transport públic representa el 4,7% del total, en dia feiner. Per avançar en la millora de la mobilitat, la Generalitat elaborarà el Pla Director de Mobilitat de l’Alt Pirineu. La licitació està prevista durant el 2026.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha elaborat aquesta enquesta de mobilitat com a pas previ necessari per a la redacció del Pla Director de Mobilitat (PDM) de l'àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. L'eina permet conèixer com es desplacen els residents de la regió, quins són els seus patrons de mobilitat i quines necessitats presenten. Per a la seva elaboració, per a la població de l’àmbit, de 74 municipis, s’han realitzat un total de 7.564 entrevistes, entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025, a persones residents: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran.
Les dades obtingudes confirmen, d’una banda, la dependència del vehicle privat característica dels territoris de muntanya, i de l’altra, posen en valor que gairebé la meitat dels desplaçaments són actius. Aquest fet reflecteix una notable proximitat entre els punts d’origen i destinació dins dels nuclis de població.
Amb la nova eina del visor interactiu en Power BI, es pot consultar tota la informació i extreure'n les corresponents anàlisis i estudis. Les dades també conclouen que la majoria de les persones que es desplaça en transport públic són les dones.
La consellera de Territori i Mobilitat, Sílvia Paneque, ha dit que s'estudiarà la possibilitat d'implementar més línies de transport. La prioritat a l'hora d'ampliar l'oferta de transport serà línies que vagin a centres de formació o centres d'assistència mèdica. La connexió entre el Pirineu és una demanda que han fet a la consellera i implicaria ampliar l'oferta de línies a l'Eix Pirinenc. Un cas d'èxit ha estat la línia regular entre el Pont de Suert i Tremp; començant amb una furgoneta i havent-hi hagut d'ampliar amb un minibús en poc més d'un mes.
També s'estudiarà la viabilitat d'habilitar el transport escolar perquè el pugui utilitzar tothom, d'aquesta manera s'optimitzarien recursos i s'ampliaria l'oferta. L'estudi es farà per tot Catalunya, però les zones més poblades són les més reticents per haver de compartir el mateix transport un menor amb persones desconegudes, ha dit la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. Ja hi ha algunes línies que funcionen d'aquesta mera i es mirarà quines s'hi poden sumar.