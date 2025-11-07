Espot, Port Ainé i Boí Taüll estrenen el 'FlexiPass': un 'teletac' per evitar cues i amb descomptes progressius
La nova targeta llançada per FGC ja està disponible i es podrà començar a utilitzar a partir del 4 de desembre
Ferrocarrils de la Generalitat ha presentat el FlexiPass, un innovador sistema d'accés tipus teletac que revoluciona la manera d'esquiar a les estacions d'Espot, Port Ainé i Boí Taüll, juntament amb La Molina, Vall de Núria i Vallter. Des del 4 de desembre de 2025, els usuaris poden gaudir d'aquest nou format de pagament per ús que permet evitar cues i obtenir descomptes progressius.
El president de FGC, Carles Ruiz, ha destacat durant la presentació celebrada a Vic en el marc de la 44a Fira de la Muntanya que aquest nou passi segueix la filosofia "com més s'esquia, més s'estalvia". Amb una subscripció anual de només 15 euros, els esquiadors poden accedir directament a qualsevol de les sis estacions gestionades per Ferrocarrils, amb la comoditat de pagar només pel que s'utilitza i amb bonificacions que culminen en la gratuïtat a partir del 17è dia d'esquí.
"El FlexiPass permet esquiar amb més facilitat i amb més tranquil·litat", ha explicat Ruiz, afegint que "no agafes un compromís per a tota la temporada, sinó que et vas adaptant a les necessitats de cada moment". A diferència de l'abonament anual tradicional, aquest nou format ofereix flexibilitat per decidir a última hora si es visita la muntanya, amb preus que s'ajusten a les condicions meteorològiques o al nombre de pistes disponibles, i amb l'assegurança d'accidents inclosa.
La nova marca Pirineu365
Paral·lelament al llançament del FlexiPass, Carles Ruiz ha anunciat la creació de la marca Pirineu365, concebuda com un "aixopluc" que unifica totes les estacions sota uns valors compartits de proximitat amb el territori i compromís amb el Pirineu. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és desestacionalitzar l'activitat a les muntanyes catalanes, promovent les estacions com a destinacions d'interès durant els dotze mesos de l'any.
Millores a les instal·lacions per a la temporada 2025
FGC també ha aprofitat l'acte per anunciar la finalització de diverses millores a les seves estacions. Destaca la culminació de les reformes al refugi Niu de l'Àliga de la Molina, situat a 2.537 metres d'altitud, que s'ha transformat en un espai confortable obert a tot tipus de visitants, des d'esquiadors i senderistes fins a famílies.
A la Vall de Núria es completarà el projecte de geotèrmia que elimina l'ús de gasoli per a la calefacció de tots els edificis, i s'inaugurarà un nou mirador amb vistes al llac. Per la seva banda, Port Ainé estrenarà amb aquesta temporada un restaurant a la cota 2.100 que oferirà servei els caps de setmana i festius.
Projecte Reviu: compromís amb la sostenibilitat
Ferrocarrils ha posat en relleu el projecte Reviu, una iniciativa mediambiental que busca donar una segona vida als residus plàstics i termoplàstics difícils de reciclar generats a les estacions. Mitjançant una col·laboració amb una empresa especialitzada, aquests materials es transformaran en nous productes que les mateixes instal·lacions podran aprofitar, com ara mobiliari urbà, bancs, papereres i paravents per a les estacions.