Tot convidant a tastar amanit per la música

MOBILITAT
Gairebé tot en gasolina i gasoil davant la falta de transport públic
Els habitants del Pirineu gasten una mitjana de 118 euros al mes en els desplaçaments quotidians. Així ho estima una enquesta elaborada per la Generalitat, que apunta que la despesa en mobilitat oscil·la entre els 100 euros mensuals a l’Alt Urgell i els 139 al Pallars Sobirà. La pràctica totalitat d’aquest cost correspon a la compra de gasolina i gasoil, davant l’escassa oferta de transport públic. Aquest representa només el 4,7% dels desplaçaments a les comarques de muntanya i Aran en els dies feiners, davant un 50% en cotxes particulars. La resta són trajectes curts a peu o amb bicicleta.
Aquest estudi sobre mobilitat quotidiana, el primer que la Generalitat ha elaborat en dos dècades al Pirineu, es va presentar ahir a Tremp, durant el ple del consell rector de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa). Va assistir a la sessió la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va afirmar que la Generalitat estudiarà la possibilitat d’implantar noves línies de transport per carretera en autocars.
Centres educatius i mèdics
Paneque va apuntar que la prioritat a l’hora de millorar la xarxa de transport públic serà establir línies que facilitin l’accés a centres mèdics i educatius. Així mateix, la conselleria de Territori valorarà la possibilitat d’autoritzar que els busos que es fan servir per al transport escolar puguin ser utilitzats també per tota mena de públic, a fi d’optimitzar recursos i augmentar l’oferta disponible.
La Generalitat elaborarà un pla director de mobilitat per al Pirineu. Es preveu treure a concurs la redacció el 2026 i tenir-lo llest en un període d’uns dos anys.