ENERGIA
L’embolic elèctric de la Vall d’Àger, en via de solució
El grup Atlas rellevarà Elèctrica del Montsec al desembre. Preveu invertir 3 milions en 10 anys a la xarxa de distribució
El grup Atlas començarà a operar com a distribuïdora elèctrica a la Vall d’Àger a partir del dia 1 de desembre, i rellevarà així Elèctrica del Montsec a l’haver adquirit els seus actius. Així ho van anunciar divendres passat representants de la firma, durant un acte celebrat a Àger que va reunir nombrosos veïns d’aquest municipi i localitats properes. Allà van exposar el seu pla per regular el subministrament a la zona, després d’anys de protestes per talls de llum, factures exorbitants després de mesos sense rebuts i falta d’atenció als usuaris, entre altres problemes.
La nova distribuïdora preveu emetre al gener les primeres factures a les comercialitzadores elèctriques, partint dels consums de desembre. Així mateix, iniciarà ben aviat la substitució de prop del 95% dels comptadors de la llum per altres amb telectura. Això farà possible posar fi a les factures estimades i permetrà rebuts ajustats al consum elèctric real de cada usuari. D’altra banda, l’empresa calcula que haurà d’invertir tres milions d’euros en els propers deu anys en la infraestructura elèctrica, molt deteriorada per falta de manteniment i insuficient per assegurar el subministrament quan la Vall d’Àger rep un gran nombre de visitants.