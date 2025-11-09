Renoven la Casa Forestal de Boí i el Refugi d’Estany Llong
La Generalitat licita les obres per segona vegada per 1,9 milions d’euros, 300.000 més que la primera. Amb fons europeus Next Generation
La Generalitat ha tornat a licitar les obres de rehabilitació de la casa forestal de Boí i la reforma del Refugi d’Estany Llong, a la Vall de Boí, dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El primer concurs, convocat l’any passat, va quedar desert i el nou procés incorpora un augment de 300.000 euros en el pressupost per fer front a l’encariment dels materials de construcció. La inversió total ascendeix ara a 1,9 milions d’euros, procedents íntegrament dels fons europeus Next Generation. El termini per presentar ofertes finalitzarà el pròxim 26 de novembre.
D’altra banda, el projecte té com a finalitat modernitzar i adequar les instal·lacions del refugi, construït el 1979, a les necessitats actuals dels usuaris, així com a la normativa vigent. També busca millorar l’eficiència energètica, la seguretat i el confort dels visitants, sense alterar el nombre actual de places disponibles.
Actuacions
Entre les actuacions previstes destaquen la substitució de la coberta, la millora de l’aïllament tèrmic, l’ampliació dels banys i la redistribució dels espais interiors per optimitzar l’ús. Es crearà una habitació per als guardes, es reorganitzarà la sala de lliteres –de gairebé 70 metres quadrats– i es reforçarà el forjat de la primera planta. En l’àmbit energètic, el refugi incorporarà plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques, juntament amb noves instal·lacions d’aigua, electricitat i telecomunicacions. També es millorarà la ventilació i es traslladarà el porxo a la façana sud per aprofitar millor la llum solar i ampliar l’espai interior.
Tota la intervenció s’ha dissenyat respectant l’arquitectura tradicional d’alta muntanya i l’entorn protegit del parc, ja que l’edifici es troba a 1.985 metres d’altitud i només disposa d’un accés rodat restringit al personal del Parc Nacional.
Paral·lelament, la casa forestal de Boí, ubicada al nucli urbà, serà objecte d’una reforma integral en la qual es conservaran únicament les façanes i l’estructura de la coberta. En total, el Parc Nacional compta amb tretze refugis, tres dels quals són de titularitat pública.
Així mateix, a més de les de l’Estany Llong, també hi ha previstes obres al refugi de Colomèrs, gestionat pel Conselh d’Aran.