Inaugurat el curs d'Infermeria a Tremp, amb la vista posada en el creixement dels estudis i l'edifici que els acollirà
Una vintena d'alumnes han començat aquest setembre el grau que imparteix la Universitat de Lleida a la capital pallaresa
La Universitat de Lleida (UdL) ha celebrat aquest dilluns l'acte d'inauguració del nou grau en Infermeria a Tremp, que s'ha estrenat aquest setembre amb una vintena d'estudiants. De moment, els alumnes ocupen les dependències de l'institut de la capital del Jussà, a l'espera que es faci realitat el projecte de construcció d'un nou edifici docent que se situarà al costat de l'Hospital Comarcal del Pallars. El rector de la UdL, Jaume Puy, ha destacat que hi ha "una alta demanda tant per part d'estudiants com per part de les necessitats del país". També ha ressaltat que tot plegat ha suposat l'estrena d'un campus al Pirineu, tenint en compte, també, que les pràctiques es faran en els diferents centres sanitaris de les comarques de muntanya.
Puy ha dit que les futures instal·lacions al costat de l'hospital permetran millorar, organitzativament, aquests estudis i que s'hi està treballant en el projecte constructiu. També ha afirmat que, a banda d'apropar el grau en Infermeria a Tremp, s'ha aprofitat per aportar "alguns trets específics de l'àrea" geogràfica pirinenca i ha conclòs que tot plegat ha contribuït a "harmonitzar la vida en un entorn privilegiat com aquest".
Per la seva banda, el director general d'Universitats, Miquel Soriano, ha valorat molt positivament el pas endavant que suposa per al territori la implementació del grau en Infermeria a Tremp i ha expressat "que el talent no en té de codi postal i que, per tant, està distribuït a tota Catalunya". En aquest sentit, ha afirmat que cal evitar que "persones que tinguin capacitat i ganes no acabin estudiant per culpa de les distàncies o els diners". Finalment, ha explicat que la voluntat del Govern és "sortir de la bombolla" que fa que la majoria d'estudis superiors s'imparteixin a les capitals de demarcació.
Mentrestant, la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic-UCC, Marina Geli, ha estat l'encarregada de pronunciar la llicó inaugural, sota el títol 'Universitat i equilibri territorial'. Així, ha assegurat que la descentralització de la formació en Infermeria "ha estat un encert", tenint en compte que hi ha molts estudiants que no coneixen prou bé les zones de muntanya, on hi ha demanda de professionals d'aquest tipus. També ha valorat la importància dels infermers per evitar un col·lapse en el sistema sanitari i ha apuntat que exercir al Pirineu els pots aportar oferir una atenció més personalitzada als pacients i la possibilitat d'especialitzar-se en àrees vinculades a les emergències de muntanya.
D'altra banda, la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha afirmat que cal "formar infermeres i infermers en el que és la sanitat rural i de muntanya", sobre la qual ha destacat que ofereix un servei "de proximitat i de molta qualitat". També ha detallat que hi ha una voluntat de fer créixer aquests estudis a la capital del Pallars Jussà, tenint en compte que hi ha demanda de professionals al territori.