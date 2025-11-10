Mor Ignasi Cortés, alcalde d’Os de Balaguer durant dotze anys
Partits polítics com Junts van expressar les condolences a la xarxa social X per la pèrdua del que va ser alcalde d’Os durant 12 anys.
Ignasi Cortés, alcalde de CiU d’Os de Balaguer durant tres mandats, del 1999 al 2011, a més de conseller del Consell de la Noguera, va morir ahir als 78 anys. A més d’alcalde, va ser president de la Confraria de Campaners i encarregat de vetllar per l’entitat en els anys més difícils després de la seva constitució a començaments de la dècada dels 2000, segons responsables de l’entitat.
Va ser l’ànima històrica de la Trobada Nacional de Campaners i Carrillonistes d’Os de Balaguer i, de fet, va ser l’encarregat d’intervenir al Palau de la Generalitat a l’aconseguir que els tocs manuals de les campanes fossin declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
Partits polítics com Junts van expressar les condolences a la xarxa social X per la pèrdua del que va ser alcalde d’Os durant 12 anys. Companys seus a la Confraria en van destacar el caràcter conciliador i tranquil que va posar al servei de l’ajuntament i del municipi.
La cerimònia de comiat se celebrarà el dimarts dia 11 a les 11.30 hores del matí a l’església d’Os de Balaguer. Després de conèixer la seva defunció, les banderes de l’ajuntament de la població es van hissar a mig pal en el seu record.