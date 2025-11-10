SEGRE

Mor Ignasi Cortés, alcalde d’Os de Balaguer durant dotze anys

Partits polítics com Junts van expressar les condolences a la xarxa social X per la pèrdua del que va ser alcalde d’Os durant 12 anys.

Mor Ignasi Cortés, alcalde d’Os de Balaguer durant dotze anys

Mor Ignasi Cortés, alcalde d’Os de Balaguer durant dotze anysSEGRE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Ignasi Cortés, alcalde de CiU d’Os de Balaguer durant tres mandats, del 1999 al 2011, a més de conseller del Consell de la Noguera, va morir ahir als 78 anys. A més d’alcalde, va ser president de la Confraria de Campaners i encarregat de vetllar per l’entitat en els anys més difícils després de la seva constitució a començaments de la dècada dels 2000, segons responsables de l’entitat.

Va ser l’ànima històrica de la Trobada Nacional de Campaners i Carrillonistes d’Os de Balaguer i, de fet, va ser l’encarregat d’intervenir al Palau de la Generalitat a l’aconseguir que els tocs manuals de les campanes fossin declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 

Partits polítics com Junts van expressar les condolences a la xarxa social X per la pèrdua del que va ser alcalde d’Os durant 12 anys. Companys seus a la Confraria en van destacar el caràcter conciliador i tranquil que va posar al servei de l’ajuntament i del municipi.

La cerimònia de comiat se celebrarà el dimarts dia 11 a les 11.30 hores del matí a l’església d’Os de Balaguer. Després de conèixer la seva defunció, les banderes de l’ajuntament de la població es van hissar a mig pal en el seu record.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking