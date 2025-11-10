MUNICIPIS
Prop de 8.000 persones visiten una Fira de la Perdiu sense aus per la demartosi
Per primer cop no hi va haver exposició i venda per la demartosi. Consistori i expositors protesten posant gàbies buides
Prop de 8.000 persones van visitar ahir Vilanova de Meià en una nova edició de la Fira de la Perdiu amb la particularitat que per primera vegada en la seua història centenària aquest any no es va exposar ni va vendre cap tipus d’au a causa dels brots de dermatosi nodular en el bestiar boví.
Segons l’alcalde, Xavier Terré, en altres edicions la Fira ha arribat a reunir més de 12.000 visitants. Va congregar un centenar d’expositors de productes de proximitat i artesans. L’alcalde va assenyalar que la decisió de la conselleria d’Agricultura ha estat “un dur cop” per a l’economia local i “també per a molts expositors que porten venint a la fira tota la vida”, va incidir. “No entenem per què una malaltia que afecta les vaques pot tenir conseqüències sanitàries en les aus”, va puntualitzar l’alcalde. “Van justificar que els contagis poden ser per contacte, però el cert és que el 2006, any en què es va produir la grip aviària, ens van permetre la venda i exposició de perdius”.
“Estem indignats perquè no té res a veure una malaltia de vaques amb les perdius”, va dir Terré. De fet, com a acte de protesta contra aquesta “mesura estricta” l’ajuntament va exposar diverses gàbies d’aus buides.
“També han vingut alguns expositors que participaven en la venda i el concurs d’animals i hi ha hagut visitants despistats que van preguntar pels estands de les aus exòtiques”. L’alcalde va indicar que s’ha donat prou informació i cobertura mediàtica per informar els assidus al certamen.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar la centenària Fira de la Perdiu, antigament coneguda com la Fira de Sant Martí, per donar suport a ajuntament i expositors d’aus. La conselleria d’Agricultura va donar per continguts divendres els focus de dermatosi després de quinze dies sense casos.